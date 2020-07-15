?Зеленський пообіцяв директорці МВФ незалежного голову НБУ

Президент сказав, що Україна хоче продовжувати роботу з Фондом.

Президент Володимир Зеленський ввечері 14 липня поспілкувався телефоном з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

На сайті Офісу президента сказано, що розмова стосувалася призначення нового голови Національного банку. Попередній - Яків Смолій - недавно звільнився через політичний тиск.

Зеленський розказав Георгієвій, що уже має короткий список кандидатів на посаду голови НБУ і остаточно визначиться до кінця тижня. "Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я ухвалюю тільки в інтересах народу України", - сказав президент.

Цей кандидат буде професійним і чесним спеціалістом з бездоганною репутацією, пообіцяв Зеленський.

Президент сказав Георгієвій, що Україна хоче продовжувати роботу з МВФ і високо цінує "всебічну підтримку, яку надає МВФ у цей складний для нашої країни період".

При цьому він наполягає, що НБУ разом з урядом повинен вести таку політику, яка б сприяла економічному зростанню та відновленню банківського кредитування в Україні. "Дискусії про діяльність Національного банку України повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність регулятора", - сказав Зеленський.

На сайті МВФ також є комюніке про розмову Георгієвої з Зеленським. В ньому сказано, що директорка Фонду закликала Україну зберегти незалежність Нацбанку.

"Реформа НБУ та її результати за останні п’ять років є історією цілковитого успіху для України. Незалежний центральний банк допомагає макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів та захищає фінансову систему", - сказала керівниця МВФ .

Вона вважає, що збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України. "Я закликала Президента Зеленського дотримуватися обґрунтованої грошово-кредитної та фінансової політики – вони є ключовими для посилення інвестицій, а також інклюзивного зростання", - сказала Георгієва.

Нагадаємо, раніше президент України скаржився, що через сильну гривню українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися".

Яків Смолій в інтерв'ю LB.ua казав, що такі розмови є непрофесійними, бо курс формується попитом і пропозицією валюти, а не Національним банком. "Вони заклали курс 30, а ми «штучно тримаємо 26». Так, а чого ви 30 заклали? Закладіть 40. Чим це обґрунтовано?" - говорив Смолій.