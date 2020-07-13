В Украине хотят запустить бесплатные курсы украинского языка

В офисе Уполномоченного по защите государственного языка планируют создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета. Об этом пишет «Радио Свобода».

В Украине хотят запустить бесплатные курсы украинского языка
Фото: ukrinform.ua

Как планируют проводить курсы

Центрами для проведения таких курсов могут государственные учебные заведения, заявил новый языковый омбудсмен Тарас Креминь,

По его словам, вузы должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан.

«Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления», — отметил омбудсмен.

Напомним

  • 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
  • 16 июля 2019 года закон вступил в силу.
  • В частности, он предусматривает введение должности уполномоченного по защите государственного языка.

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