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2020-07-13
В Украине хотят запустить бесплатные курсы украинского языка
В офисе Уполномоченного по защите государственного языка планируют создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета. Об этом пишет «Радио Свобода».
Фото: ukrinform.ua
Как планируют проводить курсы
Центрами для проведения таких курсов могут государственные учебные заведения, заявил новый языковый омбудсмен Тарас Креминь,
По его словам, вузы должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан.
«Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления», — отметил омбудсмен.
Напомним
- 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
- 16 июля 2019 года закон вступил в силу.
- В частности, он предусматривает введение должности уполномоченного по защите государственного языка.