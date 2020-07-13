В Украине хотят запустить бесплатные курсы украинского языка

В офисе Уполномоченного по защите государственного языка планируют создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета. Об этом пишет «Радио Свобода».

Фото: ukrinform.ua

Как планируют проводить курсы

Центрами для проведения таких курсов могут государственные учебные заведения, заявил новый языковый омбудсмен Тарас Креминь,

По его словам, вузы должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан.

«Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления», — отметил омбудсмен.

Напомним