На Донбасі від початку доби загинули двоє бійців

Окупанти обстріляли населені пункти Славне та Зайцеве.

На Донбасі від початку доби загинули двоє бійців
Фото: Макс Левин

Сьогодні, 13 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню на Донбасі, використовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Один військовий загинув під час обстрілу Славного. Ще один - поблизу населеного пункту Зайцеве.

"Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям", - пояснили у штабі.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих героїв.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі було поранено шістьох військових. 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120 і 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинівУ Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинів
Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"
На Луганщині правоохоронці запобігли вчиненню диверсії на об’єкті підвищеної хімічної небезпекиНа Луганщині правоохоронці запобігли вчиненню диверсії на об’єкті підвищеної хімічної небезпеки
У Станиці Луганській п'яний місцевий житель зруйнував знак "Україна"У Станиці Луганській п'яний місцевий житель зруйнував знак "Україна"
Блок рекламы


Похожие новости
За добу на Донбасі поранено шістьох військовихЗа добу на Донбасі поранено шістьох військових
Внаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військовихВнаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військових
Стало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липняСтало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липня
На Донбасі від розриву міни постраждали двоє військовихНа Донбасі від розриву міни постраждали двоє військових
На Донбасі загинув військовий, ще трьох пораненоНа Донбасі загинув військовий, ще трьох поранено
Попри гарантії безпеки для гасіння пожеж, бойовики 7 разів порушили "тишу" на ДонбасіПопри гарантії безпеки для гасіння пожеж, бойовики 7 разів порушили "тишу" на Донбасі
Концентрація небезпечних радіонуклідів у горизонтах питної води на Донбасі перевищує нормуКонцентрація небезпечних радіонуклідів у горизонтах питної води на Донбасі перевищує норму
СБУ: вербувальник генерала Шайтанова із ФСБ керував терористами на ДонбасіСБУ: вербувальник генерала Шайтанова із ФСБ керував терористами на Донбасі
Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООНСуркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
Тимошенко: президенту нужно добиваться внедрения украинской формулы мираТимошенко: президенту нужно добиваться внедрения украинской формулы мира
Последние новости
Подгружаем последние новости