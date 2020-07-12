Внаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військових

Їх з осколковими пораненнями евакуювали в лікарню.

У неділю, 12 липня, окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Опитного в Донецькій області, внаслідок чого постраждали двоє українських військових. Про це повідомили в штабі ООС.

Окупанти, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Двох бійців з осколковими пораненнями евакуювали до лікарні.

У суботу, 11 липня, проросійські бойовики здійснили 10 обстрілів. Стріляли біля Водяного, Мар’їнки, Авдіївки, Новотошківського, Майорська, Оріхового.

Внаслідок обстрілів у суботу поранення отримали троє українських військових.

Нагадаємо, 10 липня на Донбасі бойовики вбили 31-річного молодшого лейтенанта Тараса Матвіїва. Він загинув, рятуючи побратимів з бліндажа, який загорівся після попадання міни.