Внаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військових
Їх з осколковими пораненнями евакуювали в лікарню.
У неділю, 12 липня, окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Опитного в Донецькій області, внаслідок чого постраждали двоє українських військових. Про це повідомили в штабі ООС.
Окупанти, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Двох бійців з осколковими пораненнями евакуювали до лікарні.
У суботу, 11 липня, проросійські бойовики здійснили 10 обстрілів. Стріляли біля Водяного, Мар’їнки, Авдіївки, Новотошківського, Майорська, Оріхового.
Внаслідок обстрілів у суботу поранення отримали троє українських військових.
Нагадаємо, 10 липня на Донбасі бойовики вбили 31-річного молодшого лейтенанта Тараса Матвіїва. Він загинув, рятуючи побратимів з бліндажа, який загорівся після попадання міни.