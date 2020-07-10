Активісти прийшли під Дарницький райсуд, який розглядає справу Медведчука проти книги про Стуса

Присутні скандують "Медведчук - під арешт!" і "Реванш не пройде".

Фото: Макс Требухов

Дарницький районний суд Києва сьогодні, 10 липня, продовжив розгляд позову лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" і кума президента Росії Віктора Медведчука, який намагається заборонити книгу про Василя Стуса.

Фото: Макс Требухов

Під будівлею суду зібралися близько сотні представників "Руху опору капітуляції", "Національного корпусу", партії "Свобода" та прихильників автора книги Вахтанга Кіпіані, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Присутні скандують "Медведчук - під арешт!" і "Реванш не пройде".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Медведчук позивається до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" та поширення будь-якої інформації про книгу в ЗМІ та в інтернеті.

Окрім того, він просить стягнути з Кіпіані та видавництва Vivat витрати на сплату судового збору та визнати частину інформації, наведеної в книзі, недостовірною.

Нагадаємо, в серпні 2018 року стало відомо, що з фільму "Стус", який мав вийти на екрани, прибрали всі сцени, де фігурує Медведчук. Медведчук, як відомо, був адвокатом Стуса, і, за оцінками юристів та істориків, його діяльність не в останню чергу призвела до того, що поетові дали 10 років ув'язнення в таборі суворого режиму.

За версією продюсера фільму Артема Денисова, сцени з Медведчуком прибрали з фільму "через необхідність скоротити хронометраж", який разом з іншими вирізаними зі сценарію епізодами становив 180 хвилин (заявлений хронометраж - 100 хвилин). За версією режисера Романа Бровка, це сталося через те, що з Медведчуком у сюжеті фільм нібито не взяли б у прокат великі дистриб'юторські компанії. Крім того, Бровко послався на прохання сина Василя Стуса, Дмитра, прибрати фігуру адвоката з картини. Дмитро Стус своє прохання заперечує.

Пізніше творці фільму вирішили дозняти епізоди з Медведчуком, тому що "вислухали думку аудиторії і пішли їй назустріч". Однак адвокат Медведчука Ігор Кириленко пригрозив через суд заборонити фільм, "якщо в ньому буде недостовірна інформація про його клієнта".

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