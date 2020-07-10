Активісти прийшли під Дарницький райсуд, який розглядає справу Медведчука проти книги про Стуса
Присутні скандують "Медведчук - під арешт!" і "Реванш не пройде".
Дарницький районний суд Києва сьогодні, 10 липня, продовжив розгляд позову лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" і кума президента Росії Віктора Медведчука, який намагається заборонити книгу про Василя Стуса.
Під будівлею суду зібралися близько сотні представників "Руху опору капітуляції", "Національного корпусу", партії "Свобода" та прихильників автора книги Вахтанга Кіпіані, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.
Присутні скандують "Медведчук - під арешт!" і "Реванш не пройде".
Медведчук позивається до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" та поширення будь-якої інформації про книгу в ЗМІ та в інтернеті.
Окрім того, він просить стягнути з Кіпіані та видавництва Vivat витрати на сплату судового збору та визнати частину інформації, наведеної в книзі, недостовірною.
Нагадаємо, в серпні 2018 року стало відомо, що з фільму "Стус", який мав вийти на екрани, прибрали всі сцени, де фігурує Медведчук. Медведчук, як відомо, був адвокатом Стуса, і, за оцінками юристів та істориків, його діяльність не в останню чергу призвела до того, що поетові дали 10 років ув'язнення в таборі суворого режиму.
За версією продюсера фільму Артема Денисова, сцени з Медведчуком прибрали з фільму "через необхідність скоротити хронометраж", який разом з іншими вирізаними зі сценарію епізодами становив 180 хвилин (заявлений хронометраж - 100 хвилин). За версією режисера Романа Бровка, це сталося через те, що з Медведчуком у сюжеті фільм нібито не взяли б у прокат великі дистриб'юторські компанії. Крім того, Бровко послався на прохання сина Василя Стуса, Дмитра, прибрати фігуру адвоката з картини. Дмитро Стус своє прохання заперечує.
Пізніше творці фільму вирішили дозняти епізоди з Медведчуком, тому що "вислухали думку аудиторії і пішли їй назустріч". Однак адвокат Медведчука Ігор Кириленко пригрозив через суд заборонити фільм, "якщо в ньому буде недостовірна інформація про його клієнта".