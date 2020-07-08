Сенцов: "Спроба посадити Порошенка за грати в будь-який спосіб – велика помилка Зеленського"

Звільнений політв'язень, режисер і письменник Олег Сенцов висловився на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Спроба посадити Порошенко за ґрати будь-яким способом - це дуже велика помилка Зеленського", - написав Сенцов на своїй сторінці в Facebook.

Він назвав розслідування проти Порошенка політичною розправою, яка "дуже нагадує ув'язнення Тимошенко за часів Януковича і має далеке відношення до правосуддя, дає поганий сигнал всьому світу про стан речей в Україні, руйнує її державність і допомагає ворогові".

Нагадаємо, що раніше з підтримкою Порошенка виступили колишній президент Польщі Олександр Квасьневский та експрезидент Європарламента Пет Кокс. У спільній заяві вони застерегли українську владу від політично мотивованих справ.

Нагадаємо, що 8 липня відбулося третє засідання із обрання запобіжного заходу Петре Порошенку. Суддя Сергій Вовк відмовився накладати будь-які зобов'язання на Порошенка та залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід.

Сьогодні Державне бюро розслідувань оголосило про завершення досудового слідства у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки, заявивши про те, що обрання запобіжного заходу неможливе.

Петро Порошенко підозрюється в тому, що у 2018 році шляхом "явно злочинного указу" схилив голову Служби зовнішньої розвідки Сергія Божка до перевищення ним влади і службових повноважень та призначення своїм першим заступником Сергія Семочка.

Захист Порошенка та сам підозрюваний наполягають, що указ про призначення Семочка був підписаний у межах повноважень президента та не був визнаний як неконституційний.