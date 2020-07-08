США офіційно повідомили генсека ООН Гуттереша про вихід з ВООЗ з 6 липня 2021 року

Генсек ООН спільно з ВООЗ "перевіряють, чи були дотримані всі умови виходу.

США повідомили генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша про вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), рішення набуде чинності 6 липня 2021 року, заявив прессекретар генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"6 липня 2020 року США повідомили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я, рішення набуде чинності 6 липня 2021 року", - йдеться в поширеному повідомленні.

Дюжаррік нагадав, що США є учасником Статуту ВООЗ з 21 червня 1948 року і включення країни в Організацію було прийнято Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я "з певними умовами, встановленими США для можливого виходу з ВООЗ: сповіщення про рішення за рік і повне погашення фінансових зобов'язань".

За його словами, на цей момент Гутерреш спільно з ВООЗ "перевіряють, чи були дотримані всі умови виходу".

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп заявив про припинення виплат Всесвітній організації охорони здоров'я з боку Штатів. За його словами, виплати будуть заморожені на час проведення аналізу "ролі ВООЗ у неналежному управлінні та приховуванні інформації про поширення коронавірусу. Аналіз займе від 60 до 90 днів.