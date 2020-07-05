Зеленский: Украина никогда и никому не позволит разрушить систему Черноморской безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда и никому не позволит разрушить систему Черноморской безопасности.

Об этом он сказал в Одессе во время выступления на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

"Наша государственная цель – регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. А город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины", - сказал президент.

По его словам, новому командующему ВМС, контр-адмиралу Алексею Нейижпапе поставлена задача обеспечивать боевую готовность военного флота и оснащение ВМС ракетным оружием - как фактор сдерживания.

Зеленский обратил внимание, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов украинского флота, происходит восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники.

Президент отметил сверхважность испытаний украинского ракетного комплекса "Нептун".

Также Зеленский анонсировал получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки.

"Мы никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым, и никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - добавил президент.

Напомним, День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отмечают в первое воскресенье июля с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал предоставить более 70 квартир украинским военным морякам из Крыма.