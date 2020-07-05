И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО

"Вот представьте, человек работает, имеет профессиональные навыки и ему нужно формально подтвердить свои знания, получить унормированную государством корочку".

И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
Фото: Макс Требухов

И.о. министра образования Сергей Шкарлет считает, что для поступающих на заочную форму обучения можно было бы отменить внешнее независимое тестирование, чтобы дать шанс тем, кто давно окончил учебные заведения.

Он убежден, что над этим вопросом можно дискутировать. Об этом Сергей Шкарлет сообщил в интервью LB.ua.

"Вот представьте, человек работает, имеет профессиональные навыки и ему нужно формально подтвердить свои знания, получить унормированную государством корочку. Этот человек закончил учебное заведение лет 20 назад и хочет обучаться заочно, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему не дать ему шанс? С запретом в будущем переводиться на дневную форму или получать бюджетное финансирование. И на дипломе сзади написать или в приложении, что человек закончил заочную форму обучения", - объяснил он.

Он считает, что единственным аргументом против этого может быть, что диплом для заочной формы и дневной выдается один и тот же.

В то же время Шкарлет согласился, что поступление без ВНО может повлечь то, с чем все борются: взятки, купленные за деньги дипломные работы и тому подобное.

"Ваша мысль имеет право на существование, это является предметом дискуссии. Но скажите мне, какой шанс у взрослого человека сдать ВНО?" - заявил он.

Шкарлет добавил, что думает, что сдал бы ВНО, "но, конечно, не на наивысший балл".

Напомним, что 3 июля Верховная Рада Украины проголосовала за основу и в целом за инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект №3774, который позволяет детям с временно оккупированных территорий поступать в вузы без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Законопроект предполагает, что дети с временно оккупированных территорий смогут поступать в любой вуз по квотам, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас. Ранее такая норма действовала только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя.

Абитуриенты будут конкурировать друг с другом за бесплатное обучение в рамках этой спецквоты.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗВозвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗ
На Донбассе ранение получил украинский военныйНа Донбассе ранение получил украинский военный
В Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиацииВ Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиации
Зеленский о курсе гривны: "Не вижу, что мы должны что-то сдерживать"Зеленский о курсе гривны: "Не вижу, что мы должны что-то сдерживать"
В Николаеве жена депутата областного совета найдена мертвой с огнестрельным ранением в головуВ Николаеве жена депутата областного совета найдена мертвой с огнестрельным ранением в голову
Блок рекламы


Похожие новости
Шмыгаль сообщил, что Кабмин проводит расследование возможного плагиата ШкарлетаШмыгаль сообщил, что Кабмин проводит расследование возможного плагиата Шкарлета
В Словении министра экономики задержали по подозрению в коррупции при закупке медоборудования для борьбы с коронавирусомВ Словении министра экономики задержали по подозрению в коррупции при закупке медоборудования для борьбы с коронавирусом
Кулеба объяснил, почему Украина не будет требовать деньги от РФ за захват КрымаКулеба объяснил, почему Украина не будет требовать деньги от РФ за захват Крыма
Под Минобразования вновь собрался митинг против назначения ШкарлетаПод Минобразования вновь собрался митинг против назначения Шкарлета
Шмыгаль заявил, что парламент не отказывался назначать Шкарлета министром образованияШмыгаль заявил, что парламент не отказывался назначать Шкарлета министром образования
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партиюЭкс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
В Раде обсуждают возможность сокращения летних каникул для депутатовВ Раде обсуждают возможность сокращения летних каникул для депутатов
Активисты вышли на протест к Минобразования против экс-регионала ШкарлетаАктивисты вышли на протест к Минобразования против экс-регионала Шкарлета
89% абитуриентов из оккупированных районов Донецкой области не смогли попасть на ВНО по математике89% абитуриентов из оккупированных районов Донецкой области не смогли попасть на ВНО по математике
Замминистра образования Стадный подал в отставкуЗамминистра образования Стадный подал в отставку
Последние новости
Подгружаем последние новости