И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО

"Вот представьте, человек работает, имеет профессиональные навыки и ему нужно формально подтвердить свои знания, получить унормированную государством корочку".

И.о. министра образования Сергей Шкарлет считает, что для поступающих на заочную форму обучения можно было бы отменить внешнее независимое тестирование, чтобы дать шанс тем, кто давно окончил учебные заведения.

Он убежден, что над этим вопросом можно дискутировать. Об этом Сергей Шкарлет сообщил в интервью LB.ua.

"Вот представьте, человек работает, имеет профессиональные навыки и ему нужно формально подтвердить свои знания, получить унормированную государством корочку. Этот человек закончил учебное заведение лет 20 назад и хочет обучаться заочно, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему не дать ему шанс? С запретом в будущем переводиться на дневную форму или получать бюджетное финансирование. И на дипломе сзади написать или в приложении, что человек закончил заочную форму обучения", - объяснил он.

Он считает, что единственным аргументом против этого может быть, что диплом для заочной формы и дневной выдается один и тот же.

В то же время Шкарлет согласился, что поступление без ВНО может повлечь то, с чем все борются: взятки, купленные за деньги дипломные работы и тому подобное.

"Ваша мысль имеет право на существование, это является предметом дискуссии. Но скажите мне, какой шанс у взрослого человека сдать ВНО?" - заявил он.

Шкарлет добавил, что думает, что сдал бы ВНО, "но, конечно, не на наивысший балл".

Напомним, что 3 июля Верховная Рада Украины проголосовала за основу и в целом за инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект №3774, который позволяет детям с временно оккупированных территорий поступать в вузы без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Законопроект предполагает, что дети с временно оккупированных территорий смогут поступать в любой вуз по квотам, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас. Ранее такая норма действовала только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя.

Абитуриенты будут конкурировать друг с другом за бесплатное обучение в рамках этой спецквоты.