Нардеп-генерал-лейтенант Забродский обвинил ГБР во вмешательстве в работу ПВО

Изъятие следователями Государственного бюро расследований элементов из средств системы противовоздушной обороны Украины было осуществлено противозаконно и привело к отключению системы ПВО. Об этом заявил народный депутат, генерал-лейтенант Михаил Забродский с трибуны парламента, призвав привлечь к ответственности всех, кто создал опасность для системы обороны государства.

«С праздником зенитных ракетных войск поздравили наши войска не только сегодня люди, имеющие к ним отношение и те, кто неравнодушны к судьбе наших Вооруженных сил, но и «специалисты» Государственного бюро расследований. На сайте командования наших Вооруженных сил было сообщение, что вчера в несколько частей зенитных ракетных войск, дислоцированных на Хмельнитчине, прибыла бригада следователей ГБР с соответствующими предписаниями на проведение следственных действий. В частности, осмотр территории воинской части и установления некоторых обстоятельств», - отметил депутат.

Он сообщил, что в результате этой работы было изъято среди прочего в одной из частей четыре СВЧ прибора, так называемых клистрона, и еще три - в других воинских частях.

«Не мне вам рассказывать и вам напоминать, как начинаются войны в 20-м и 21-м веках. Благодаря нашему собственному опыту и политической истории последних 20 лет, мы это прекрасно знаем - с ракетно-бомбовых ударов, с применением противником воздушных сил», - добавил генерал-лейтенант.

Михаил Забродский отметил, что всем прекрасно известно, что соотношение средств воздушного нападения явно не в пользу Воздушных сил Украины, если говорить о стране-агрессора.

«Мы также хорошо знаем, в каком виде достались нам средства, в частности, противовоздушной обороны Воздушных сил в 2014 году, и помним, сколько было приложено усилий, средств, кстати, не только государственных, для того, чтобы хоть как-то восстановить эту систему, которая действительно могла защищать в первую очередь нашу столицу, и кроме того отдельные регионы», - сказал он.

«Маленький ликбез. ПВО страны - это не то, что защищает и прикрывает только группировки войск, это то, что защищает и прикрывает от средств воздушного нападения в первую очередь административные центры и элементы инфраструктуры. В конце концов - гражданское население», - отметил генерал Забродский.

Он также сказал: «Возвращаясь к этим инициативным ребятам, которые, насмотревшись фильмов о ФБР, в частности, об агентах Малдере и Скалли, решили вчера, вопреки постановлению суда, еще прихватить несколько клистронов. Несколько клистронов - это несколько неработающих комплексов обнаружения, наведения и поражения. Это более суток дыра в нашем воздушном пространстве шириной несколько сотен километров».

«Мы требуем от министерства обороны не вялой оценки и не служебных расследований, а четкого ответа: кто виноват в том, что произошло. Мы требуем от Генерального прокурора Венедиктовой четкой оценки действий «специалистов» из ГБР, которые в последнее время отличились лишь штурмами музеев и выдвижением бредовых обвинений против оппозиции. Мы требуем от Верховного Главнокомандующего четкой оценки должностных лиц. Виновных - к ответственности », - заявил Михаил Забродский.