Шмыгаль сообщил, что Кабмин проводит расследование возможного плагиата Шкарлета

Правительство изучает вопрос о возможном плагиате со стороны и.о. главы Минобразования и науки Сергея Шкарлета. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы проводим соответствующее расследование. Про плагиат надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся результатов, господин Шкарлет лично инициировал эти вещи, представим и будем предметно вести разговор на эту тему", - заявил он.

Напомним, что спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.

Автор статьи утверждает, что в монографии использовались целые блоки текста, который был опубликован на три года ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на этот научный труд нет.

Бывшая министр образования Новосад заявила, что Шкарлет купил внедорожник VW Amarok за деньги, которые могли пойти на доплаты преподавателям.

Профильный комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета, после чего Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Под Минобразования прошли несколько митингов тех, кто выступает против назначения Шкарлета и.о. К сотруднику Института физика НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который принимал участие в акции против назначения Шкарлета, на беседу приходил сотрудник СБУ . Он пришел в Институт на следующий день после назначения Шкарлета и.о. главы МОН и интересовался, почему Сененко принимал в ней участие и кто там был вместе с ним. Также акция против назначения Шкарлета проходила под Кабинетом министров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Кабинет министров Украины на заседании 1 июля уволил четырех из шести заместителей министра образования и науки. Один из них, Егор Стадный, в комментарии LB.ua сообщил, что не видит себя заместителем такого временного и.о. министра образования.