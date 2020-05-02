СБУ: на пункте пропуска в Сумской области за пересечение границы собирали по 2 тыс. грн с микроавтобуса

Сотрудники одной из смен поста "Бачевск" организовали преступную схему.

СБУ: на пункте пропуска в Сумской области за пересечение границы собирали по 2 тыс. грн с микроавтобуса
Фото: https://ssu.gov.ua/

Служба безопасности заблокировала схему вымогательства денег за пересечение государственной границы во время карантина в пункте пропуска "Бачевск" Сумской области. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Госпогранслужбы, облагали «данью» украинских граждан, которые по своим делам выезжают за границу, а также в обратном направлении. За 2000 гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина", - говорится в сообщении.

За смену злоумышленники получали до 50 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Во время проведения правоохранителями спецоперации и обысков на территории поста фигуранты пытались избавиться от вещественных доказательств противоправной деятельности, в том числе незаконно полученных денег.

Сейчас решается вопрос о сообщении должностным лицам подозрения и избрании меры пресечения.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, с 16 марта в связи с карантином по коронавирусу Украина закрыла почти половину пунктов пропуска на государственной границе. Список расширяли дважды - 2 и 15 апреля. Кроме того, с полуночи 17 марта были закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения. С 28 марта в Украину можно попасть только на автомобиле или пешком.

Украина готовится к постепенному смягчению карантина с 11 мая.

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