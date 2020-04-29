Апелляционная палата ВАКС взыскала с экс-нардепа Микитася 30 млн залога

Суд оставил в силе меру пресечения в виде залога в 100 миллионов грн.

Апелляционная палата ВАКС взыскала с экс-нардепа Микитася 30 млн залога
Фото: maxim-mikitas.com

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала залог в 30 млн гривен, внесенных за бывшего нардепа и экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, который подозревается в завладении имуществом Национальной гвардии. Об этом пишут "Українські новини".

Также ему оставили в силе меру пресечения в виде залога в 100 млн.

"Взыскали 30 млн гривен", - сообщил адвокат подозреваемого Александр Лысак.

Суд рассматривал апелляцию адвокатов Микитася о взыскании 80 млн гривен залога. Своим решением апелляционная палата отменила решение первой инстанции и вынесла новое.

Напомним, что Микитась подозревается в присвоении имущества Национальной гвардии, с которой "Укрбуд" заключил соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила проведенная экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

В октябре 2019 года его взяли под стражу с залогом 80 млн гривен, которые он уплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом.

После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога 100 млн гривен, которую он обжаловал.

В САП заявляли, что обжалуют отказ суда ужесточить меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю, который подозревается в завладении имуществом Национальной гвардии. Прокуратура требовала ужесточения меры пресечения.



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