Кулеба анонсировал видеоконференцию глав МИД стран "нормандского формата" на 30 апреля
Одной из главных целей переговоров является оценка достигнутого прогресса после саммита в Париже.
Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" пройдет 30 апреля. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".
В ней примут участие министры иностранных дел Франции, Германии, Украины и РоSSии.
"Давно назрела необходимость в разговоре министров "нормандского формата", ведь мы видим, что решения нормандского парижского саммита пробуксовывают, и нам надо дать импульс на пути к их исполнению, для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где надо будет достигать новых договоренностей и двигаться путем к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению роSSийской агрессии в целом", - заявил Кулеба.
Он сообщил, что одной из главных целей переговоров является оценка того, что было сделано с момента парижского саммита в декабре 2019 года.
"По мнению украинской стороны, тут из позитива можно отметить только обмены и возвращение незаконно удерживаемых граждан, которые состоялись", - сказал Кулеба.
Вторая цель - попытаться установить причины, почему в других направлениях договоренностей наблюдается стагнация.
Третьей целью обсуждения Кулеба назвал "разработать какие-то, по крайней мере, очерки решений для имеющихся проблем и дать импульс Трехсторонней контактной группе для того, чтобы она уже непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементации".
Напомним, что министр иностранных дел Хайко Маас 22 апреля сообщил, что в ближайшею неделю министры "нормандской четверки" проведут видеоконференцию.
Маас отметил, что в последние дни говорил со всеми коллегами из "четверки", и все признали, что важные пункты решений, принятых на декабрьском саммите "нормандской четверки" в Париже, еще не воплощены в жизнь.