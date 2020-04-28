Зеленскому предлагают передать Киево-Печерскую лавру в пользование ПЦУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) путем расторжения договора аренды. Вместо этого Киево-Печерскую лавру предлагается передать в использование Православной Церкви Украины (ПЦУ). В настоящее время петиция собрала более 23 тыс. подписей из необходимых для рассмотрения 25 тыс.

Об этом KV стало известно из текста обращения на сайте электронных петиций президента Украины.

“Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия которая признана православным миром автокефальной православной церкви на территории Украины”, – сказано в петиции.

Автор петиции, Алексей Кравчук, отмечает, что Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. В то же время, УПЦ МП не является автокефальной православной церковью на территории Украины, а ее высокие церковные иерархи “были неоднократно замечены в высказываниях и действиях направленных против украинского народа”.

Таким образом, сказано в петиции, использование Киево-Печерской лавры УПЦ МП должно быть прекращено путем расторжения договора аренды и передано ПЦУ.

Отметим, в 2015 году киевляне требовали от столичных властей забрать святыню у УПЦ МП, но Киевсовет оставил петицию без рассмотрения , поскольку она “не соответствует действующему законодательству”. Более того, в Киевсовете заявили, что реализация обращения может “вызвать разжигание межконфессиональной розни среди сторонников УПЦ Киевского и УПЦ Московского патриархатов”.

Напомним, после объявления в Украине карантина в марте в Киево-Печерской лавре, где богослужения проводят священники Украинской православной церкви Московского патриархата, призвали верующих продолжать посещать религиозные службы. А введение карантинных мер назвали “безумными велениями”. Уже в апреле общее количество заболевших в Киеве-Печерской лавре превысило 100 человек, есть умершие. Киево-Печерская лавра была закрыта на карантин.