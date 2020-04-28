Зеленскому предлагают передать Киево-Печерскую лавру в пользование ПЦУ

Зеленскому предлагают передать Киево-Печерскую лавру в пользование ПЦУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) путем расторжения договора аренды. Вместо этого Киево-Печерскую лавру предлагается передать в использование Православной Церкви Украины (ПЦУ). В настоящее время петиция собрала более 23 тыс. подписей из необходимых для рассмотрения 25 тыс.

Об этом KV стало известно из текста обращения на сайте электронных петиций президента Украины.

“Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия которая признана православным миром автокефальной православной церкви на территории Украины”, – сказано в петиции.

Автор петиции, Алексей Кравчук, отмечает, что Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. В то же время, УПЦ МП не является автокефальной православной церковью на территории Украины, а ее высокие церковные иерархи “были неоднократно замечены в высказываниях и действиях направленных против украинского народа”.

Таким образом, сказано в петиции, использование Киево-Печерской лавры УПЦ МП должно быть прекращено путем расторжения договора аренды и передано ПЦУ.

Отметим, в 2015 году киевляне требовали от столичных властей забрать святыню у УПЦ МП, но Киевсовет оставил петицию без рассмотрения, поскольку она “не соответствует действующему законодательству”. Более того, в Киевсовете заявили, что реализация обращения может “вызвать разжигание межконфессиональной розни среди сторонников УПЦ Киевского и УПЦ Московского патриархатов”.

Напомним, после объявления в Украине карантина в марте в Киево-Печерской лавре, где богослужения проводят священники Украинской православной церкви Московского патриархата, призвали верующих продолжать посещать религиозные службы. А введение карантинных мер назвали “безумными велениями”. Уже в апреле общее количество заболевших в Киеве-Печерской лавре превысило 100 человек, есть умершие. Киево-Печерская лавра была закрыта на карантин.

Фото: Википедия


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в ИталииУкраинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на ЗакарпатьеМэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины ШапталаКомандующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины Шаптала
"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют
Пропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в КрымуПропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
В РФ попросили разрешения доставить 2 тонны гумпомощи в Киево-Печерскую лавру (документ)В РФ попросили разрешения доставить 2 тонны гумпомощи в Киево-Печерскую лавру (документ)
Мэрия Львова отказалась передать РоSSии останки агента НКВД КузнецоваМэрия Львова отказалась передать РоSSии останки агента НКВД Кузнецова
Офис президента рассказал, что Зеленскому дарили в 2019 годуОфис президента рассказал, что Зеленскому дарили в 2019 году
УПЦ МП позвала прихожан в Лавру, чтобы получить благодатный огоньУПЦ МП позвала прихожан в Лавру, чтобы получить благодатный огонь
Столичные власти закрывают Киево-Печерскую Лавру на карантинСтоличные власти закрывают Киево-Печерскую Лавру на карантин
Правительство и НБУ представили Зеленскому первые две программы помощи малому бизнесуПравительство и НБУ представили Зеленскому первые две программы помощи малому бизнесу
“Слуги народа” предлагают решать земельные споры только в хозяйственных судах
“Слуги народа” предлагают государству за счет инвесторов частично гарантировать кредиты фермерам“Слуги народа” предлагают государству за счет инвесторов частично гарантировать кредиты фермерам
В СНБО предлагают на период карантина разместить медиков в отелях и хостелах рядом с больницамиВ СНБО предлагают на период карантина разместить медиков в отелях и хостелах рядом с больницами
Раде предлагают усилить отвественность за нарушение карантинаРаде предлагают усилить отвественность за нарушение карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости