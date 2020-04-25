Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефьодова "зачисткой" антикоррупционеров

По мнению экс-премьера, несмотря на огромное сопротивление им удалось показать серьезные результаты.

Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефьодова "зачисткой" антикоррупционеров
Фото: kmu.gov.ua

Увольнение Максима Нефьодова, Сергея Верланова, Роберта Зелди, Дениса Шендрика, Сергея Петухова и Дмитрия Венцковского с их должностей - это продолжение зачистки антикоррупционеров из правительства.

Об этом заявил экс-премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале, передает РБК-Украина.

"Это очередная ошибка власти и очень плохая новость для бизнес-климата и Украины в целом", - написал Гончарук.

По мнению экс-премьера, несмотря на огромное сопротивление и постоянные информационные атаки за достаточно короткий период им удалось показать серьезные результаты в своих сферах.

"Это начало "новой" кадровой политики. Надеюсь, что она будет в интересах Украины, а не ради отдельных украинцев", - подытожил Гончарук.

Ранее премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что правительство уволило с занимаемых должностей председателя ГТС Максима Нефьодова и руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона о "О государственной службе".

Верланов занимал должность председателя Налоговой службы с конца апреля 2019 года, после того, как было принято решение о разделении Государственной фискальной службы.

Также сообщалось, что в ходе заседания были уволены заместители Нефьодрва - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Новых глав Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы Кабмин назначит в ближайшее время.

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