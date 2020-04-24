Кличко снова возглавил свою партию “УДАР”
Мэр Киева Виталий Кличко (на фото) неделю назад опять возглавил партию “УДАР”, фактическим лидером которой он оставался, даже когда числился главой партии “”. Как в условиях карантина партия провела съезд – неизвестно. Но формальное восстановление киевского градоначальника партийным лидером свидетельствует о том, что “УДАР” готовится к местным выборам осенью с.г.
О том, что Виталий Кличко снова возглавил партию “УДАР”
Согласно этой информации, Кличко восстановил статус руководителя “УДАРа” 16 апреля с.г. Аналитическая система
Сменить руководителя партии можно только на съезде. Как в условиях карантина и самоизоляции “УДАР” провел съезд – пока неизвестно. Тем более, что на официальном
Отметим, в марте с.г. Виталий Кличко подтвердил намерение “УДАРа” самостоятельно участвовать в местных выборах, которые должны состояться 25 октября с.г. Согласно свежим соцопросам, “УДАР” занимает третье место в Киеве. По информации
До всех переименований партия “УДАР” носила название “Европейская столица” и ее лидером был застройщик Лев Парцхаладзе, впоследствии – первый замглавы Киевской облгосадминистрации и замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ.
После ухода Кличко из “УДАРа” его возглавляли Павел Тупальский, нардеп Оксана Продан и Александр Гаврилец.
Напомним, Виталий Кличко
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