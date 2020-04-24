Кличко снова возглавил свою партию “УДАР”

Мэр Киева Виталий Кличко (на фото) неделю назад опять возглавил партию “УДАР”, фактическим лидером которой он оставался, даже когда числился главой партии “”. Как в условиях карантина партия провела съезд – неизвестно. Но формальное восстановление киевского градоначальника партийным лидером свидетельствует о том, что “УДАР” готовится к местным выборам осенью с.г.

О том, что Виталий Кличко снова возглавил партию “УДАР” KV стало известно из информации в системе раскрытия данных “Опендатабот”.

Согласно этой информации, Кличко восстановил статус руководителя “УДАРа” 16 апреля с.г. Аналитическая система Youcontrol также указывает Кличко как руководителя “УДАРа”, а бывшего руководителя его аппарата Владимира Бондаренко – как подписанта партии.

Сменить руководителя партии можно только на съезде. Как в условиях карантина и самоизоляции “УДАР” провел съезд – пока неизвестно. Тем более, что на официальном сайте партии нет никаких сообщений о съезде.

Отметим, в марте с.г. Виталий Кличко подтвердил намерение “УДАРа” самостоятельно участвовать в местных выборах, которые должны состояться 25 октября с.г. Согласно свежим соцопросам, “УДАР” занимает третье место в Киеве . По информации KV V, подготовкой штабов к выборам занимается кум мэра, бывший народный депутат Артур Палатный.

До всех переименований партия “УДАР” носила название “Европейская столица” и ее лидером был застройщик Лев Парцхаладзе, впоследствии – первый замглавы Киевской облгосадминистрации и замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ.

После ухода Кличко из “УДАРа” его возглавляли Павел Тупальский, нардеп Оксана Продан и Александр Гаврилец.

Напомним, Виталий Кличко покинул “УДАР” 28 августа 2015 года и возглавил партию “Блок Петра Порошенко – “Солидарность”. 26 мая 2016 года он написал заявление о сложении полномочий в “БПП-”Солидарность”, поскольку партийное лидерство противоречит статусу главы Киевской горгосадминистрации (КГГА). Но фактически Кличко перестал быть лидером “БПП-”Солидарность” только 31 мая 2019 года, когда партия была переименована в “Европейскую солидарность” и ее возглавил действующий на тот момент президент Петр Порошенко.