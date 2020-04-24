Замдиректора киевского Института рака заявил о прослушке в своем кабинете

Замдиректора киевского Института рака заявил о прослушке в своем кабинете

Полицейские обнаружили в служебном кабинете замдиректора Национального института рака и председателя тендерного комитета Руслана Ткаченко устройства, похожие на технику для негласного получения информации. По словам Ткаченко, эти устройства были установлены незаконно.

Об этом KV стало известно из сообщения “РБК-Украина”.

"Честно говоря, просто шокирован, только в фильмах такое видел, никогда не думал, что такое может произойти со мной. Не представляю, кто это мог сделать из нашего института, я в принципе почти со всеми в нормальных рабочих отношениях", – приводит издание слова Руслана Ткаченко.

Замдиректора Института рака отметил, что имеет натянутые отношения с отстраненным с должности главврача института Андреем Безносенко и и.о. директора Александром Яциной.

Ткаченко сообщил, что в его кабинете была установлена камера, которая могла зафиксировать, кто заходил в его служебный кабинет. Также он сказал, что полицейские обнаружили свидетеля, который видел, как неизвестные заходили в кабинет Ткаченко, когда тот отсутствовал.

Сегодня следственным отделом Голосеевского управления полиции Киева решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).

Отметим, Институт рака не впервые фигурирует в скандалах. Вечером 11 марта 2020 года в Киеве двумя неизвестными было совершено нападение на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко. В результате нападения врач получил ушибы головы и травмы рук. В связи с этим он вынужден был перенести запланированные ранее операции. А ранее прокуратура Киева внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможной растраты бюджетных средств при проведении госзакупок должностными лицами Национального Института Рака МОЗ Украины.

Напомним, что следователи полиции Киева завершили досудебное расследование в отношении заведующего отделением и врача-онколога Национального института рака Министерства охраны здоровья, которых задержали в августе прошлого года за требование оплаты медикаментов, которые должны предоставляться пациентам бесплатно. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Хотя недавно их коллегу из Национального института трансплантологии имени Шалимова за подобное правонарушение приговорили лишь к мизерному штрафу.

Фото: открытые источники


Александр Кравченко, КиевВласть

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