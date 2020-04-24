Мэрия Львова отказалась передать РоSSии останки агента НКВД Кузнецова

Минкультуры посоветовало не сотрудничать с государством-агрессором.

Мэрия Львова отказалась передать РоSSии останки агента НКВД Кузнецова

Исполком Львовского горсовета на заседании 24 апреля отказался передать РоSSии останки агента НКВД Николая Кузнецова, похороненного на Холме Славы во Львове.

На сайте мэрии говорится, что чиновники советовались по этому поводу со Службой безопасности Украины и Министерством культуры и получили рекомендацию не сотрудничать с государством-агрессором.

"Мы получили ответы. В частности, в письме Министерства культуры говорится: «В связи с этим, в условиях продолжающейся роSSийско-украинской войны любые официальные контакты Украины с государством-агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, являются нежелательными, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи РоSSийской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время нецелесообразно и преждевременным». В то же время Служба безопасности Украины, написала, что эта информация будет учтена при возобновлении переговорного процесса относительно возвращения наших пленных, содержащихся на территории РоSSии", - рассказал вице-мер Андрей Москаленко.

Мэр Андрей Садовый в свою очередь добавил, что город, возможно, согласится отдать останки Кузнецова, "если благодаря этому мы сможем получить наших пленных из РоSSии домой".

Останки Николая Кузнецова, похороненного в 1960 году на Холме Славы во Львове, родственники хотят перезахоронить в Екатеринбурге. Племянница Кузнецова Маргарита Брюханова уже не раз обращалась в городской совет, чтобы получить разрешение перезахоронить останки советского разведчика.

Кузнецов погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района. По одной из версий, он сам подорвал себя гранатой, по другой - погиб в бою. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году.

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