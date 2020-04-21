Глава пресс-службы "Квартала 95" претендует на место в Нацсовете по телевидению

Ее сестра - депутат Верховной Рады.

Глава пресс-службы "Квартала 95" претендует на место в Нацсовете по телевидению
Фото: businesslife.today

Глава пресс-службы "Квартала 95" Татьяна Руденко претендует на место в Национальном совете по телевидению и радиовещанию.

Об этом свидетельствует ее декларация, обнародованная на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Издание "Детектор.Медиа" пишет, что Татьяна Руденко - сестра народного депутата Ольги Руденко, бывшего менеджера по маркетингу ООО "Квартал 95".

С июля 2019 года Татьяна Руденко стала владельцем интернет-издания "Йод.Медиа" вместо Ирины Победоносцевой, которая сейчас возглавляет директорат по вопросам информационной политики Офиса президента Украины.

Согласно декларации Татьяны Руденко, за 2019 год она заработала 106 тысяч гривен зарплаты в студии “Квартал 95”, получила 20 тысяч гривен помощи по рождению ребенка, а корпоративные права iod.media купила за 500 тысяч гривен. Муж Руденко за прошлый год получил 46 тысяч гривен в компании "Гранд декор индастри". Также у семьи хранится около $150 тысяч наличными.

По подсчетам проекта "Декларации", активы семьи в 10 раз превышают доходы.

Напомним, в начале марта президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по своей квоте и еще двух переназначил.

После этого одно освободившееся место получила бывшая сотрудница "1+1".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавирусаИндия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
Блок рекламы


Похожие новости
Главарь "ЛНР" разрешил называть Луганск ВорошиловградомГлаварь "ЛНР" разрешил называть Луганск Ворошиловградом
Зеленский назначил в Нацсовет по телевидению бывшую сотрудницу "1+1"Зеленский назначил в Нацсовет по телевидению бывшую сотрудницу "1+1"
Бывший заместитель Луценко претендует на пост замминистра иностранных делБывший заместитель Луценко претендует на пост замминистра иностранных дел
В Ивано-Франковской области от коронавируса умер глава одного из селВ Ивано-Франковской области от коронавируса умер глава одного из сел
Глава ВОЗ назвал условия для смягчения карантинаГлава ВОЗ назвал условия для смягчения карантина
В Минздраве объяснили, что считается "общественным местом"В Минздраве объяснили, что считается "общественным местом"
Глава Сарненского района заразился коронавирусомГлава Сарненского района заразился коронавирусом
Глава Нацполиции заверил, что на Пасху силой выводить людей из храмов не будутГлава Нацполиции заверил, что на Пасху силой выводить людей из храмов не будут
Если не соблюдать карантин, он может продлиться до осени, - глава Киевской ОГАЕсли не соблюдать карантин, он может продлиться до осени, - глава Киевской ОГА
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"
Последние новости
Подгружаем последние новости