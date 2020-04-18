У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус

Ввладыка сдал позитивный тест четыре дня назад.

У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус
Фото: Facebook/church.information.center

У главы УПЦ МП митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. Об этом LB.ua сообщил источник.

По его информации, владыка сдал позитивный тест четыре дня назад. Симптомов пока нет. Лежит в "боксе Новинского".

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники сообщил, что главу УПЦ МП госпитализировали в Киевский институт сердца Бориса Тодурова.

“Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский”, - пишет издание.

Тем временем, в Московском патриархате наличие COVID-19 у Онуфрия отрицают.

“В настоящий момент митрополит Онуфрий готовится к Литургии и встрече Воскресения Христова. Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо”, - говорится на странице Центра информации УПЦ в фейсбук.

Согласно сообщению, Онуфрий совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции в субботу.

Также УПЦ МП информирует об отсутствии коронавируса у митрополита Антония (Паканича), который накануне участвовал в прямом эфире на одном из телеканалов.

Напомним, 15 апреля народный депутат Вадим Новинский сдал положительный тест на коронавирус. Он заявил, что у него нет никаких симптомов болезни.

Позже стало известно, что Новинский встречался с митрополитом Онуфрием накануне положительного теста на COVID-19, когда передавал ему 850 тыс. медицинских масок.

Кроме того, вспышка коронавируса зафиксирована в Киево-Печерской Лавре. Только за последние сутки там подтвердили 26 новых случаев, таким образом число заболевших превысило 100 человек. Трое монахов Лавры скончались.

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