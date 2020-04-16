Рада ратифицировала договор о международной помощи на энергосбережение украинских университетов
Верховная Рада (ВР) ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком о выделении Украине гранта в сумме 10 млн евро. Деньги пойдут на финансирование мер энергоэффективности (энергосбережения) семи украинских университетов. Среди них – Национальный педагогический университет имени Драгоманова, находящийся в столице.
Об этом
Парламент принят проект закона
За проголосовало 339 нардепов. Против никто не проголосовал, воздержался 1 депутат, не голосовали – 21.
Проект закона принят с целью создания условий для реализации проекта "Высшее образование Украины", финансируемого Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией.
Речь идет о том, чтобы дать возможность университетам – участникам названного проекта – ввести у себя лучшие европейские энергосберегающие технологии. Для этого выделяется отдельный грант – 10 млн евро.
Соглашение об этом гранте между Украиной и Европейским инвестиционным банком для проекта "Высшее образование Украины" было подписано в Брюсселе в декабре 2018 года. Теперь его ратифицировал парламент.
Согласно условиям договора, "проект, который финансируется грантом, имеет целью реконструкцию существующих учебных, исследовательских и вспомогательных объектов государственных учреждений высшего образования Украины для улучшения их энергоэффективности и создание других образовательных инвестиций, которые не связаны с энергоэффективностью".
Целью является уменьшение текущих расходов государственных высших учебных заведений и "улучшение качества материальных условий для преподавания, обучения и академических исследований".
То есть, чтобы университетские деньги шли на собственно университетские нужды, а о расходах на энергосбережение позаботится европейский партнер. Инвестиции в энергоэффективность пойдут на ограждающие конструкции, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, электрическое оборудование, системы теплоснабжения.
В число университетов, которые получат финансирование через Минфин и Министерство образования, вошли:
- Харьковский политехнический институт;
- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова (Киев);
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка;
- Черниговский национальный технологический университет;
- Сумской государственный университет;
- Винницкий национальный технический университет.
Проект рассчитан на период до 15 декабря 2022 года.
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