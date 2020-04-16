Рада ратифицировала договор о международной помощи на энергосбережение украинских университетов

Верховная Рада (ВР) ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком о выделении Украине гранта в сумме 10 млн евро. Деньги пойдут на финансирование мер энергоэффективности (энергосбережения) семи украинских университетов. Среди них – Национальный педагогический университет имени Драгоманова, находящийся в столице.

Об этом KV стало известно в ходе внеочередного пленарного заседания ВР 16 апреля 2020 года.

Парламент принят проект закона №0034 “О ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком”.

За проголосовало 339 нардепов. Против никто не проголосовал, воздержался 1 депутат, не голосовали – 21.

Проект закона принят с целью создания условий для реализации проекта "Высшее образование Украины", финансируемого Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией.

Речь идет о том, чтобы дать возможность университетам – участникам названного проекта – ввести у себя лучшие европейские энергосберегающие технологии. Для этого выделяется отдельный грант – 10 млн евро.

Соглашение об этом гранте между Украиной и Европейским инвестиционным банком для проекта "Высшее образование Украины" было подписано в Брюсселе в декабре 2018 года. Теперь его ратифицировал парламент.

Согласно условиям договора, "проект, который финансируется грантом, имеет целью реконструкцию существующих учебных, исследовательских и вспомогательных объектов государственных учреждений высшего образования Украины для улучшения их энергоэффективности и создание других образовательных инвестиций, которые не связаны с энергоэффективностью".

Целью является уменьшение текущих расходов государственных высших учебных заведений и "улучшение качества материальных условий для преподавания, обучения и академических исследований".

То есть, чтобы университетские деньги шли на собственно университетские нужды, а о расходах на энергосбережение позаботится европейский партнер. Инвестиции в энергоэффективность пойдут на ограждающие конструкции, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, электрическое оборудование, системы теплоснабжения.

В число университетов, которые получат финансирование через Минфин и Министерство образования, вошли:

- Харьковский политехнический институт;

- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова (Киев);

- Национальный университет "Львовская политехника";

- Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка;

- Черниговский национальный технологический университет;

- Сумской государственный университет;

- Винницкий национальный технический университет.

Проект рассчитан на период до 15 декабря 2022 года.