Рада запретила депутатам подавать тысячи поправок к законопроектам

Верховная Рада (ВР) изменила Регламент работы парламента, чтобы сделать невозможным блокировку принятия того или иного решения посредством подачи огромного числа правок. Теперь оппозиции будет значительно труднее “заваливать” законопроекты власти. А парламентскому большинству, напротив, легче проводить через сессионный зал необходимые законы.

Об этом KV стало известно в ходе внеочередного пленарного заседания ВР 16 апреля 2020 года.

Парламент принял проект закона №1043 “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры”.

За проголосовало 242 нардепа, против – 15, воздержались – 60, не голосовали – 39.

По фракциям:

“Слуга народа” – 204;

“Оппозиционная платформа – За жизнь” – 18;

“Европейская солидарность” – 0;

ВО “Батькивщина” – 0;

“За будущее” – 0;

“Голос” – 0;

“Довира” – 13;

внефракционные – 10.

Перед голосованием за законопроект, после консультаций с лидерами групп и фракций, спикер парламента Дмитрий Разумков сказал, что в случае принятия закона сразу же после него будут зарегистрированы изменения к нему, по которым будет предложено установить временный характер изменений в Регламент (на период карантина плюс 30 дней), а также внести правки от депутатов.

Законопроект №1043 был зарегистрирован в Раде 28 августа 2019 года и принят в первом чтении 10 сентября прошлого года, вызвав первое в IX созыве “осложнение” возле президиума.

Проект закона, в частности, предусматривает, что один депутат не сможет единолично регистрировать проект постановления, как это предусмотрено регламентом сейчас. Это будет возможно по инициативе не менее 150 народных депутатов.

Кроме того, в Регламенте закрепляется, что при рассмотрении какого-либо проекта закона во втором чтении, чтобы перейти к обсуждению как поддержанных комитетом, так и отклоненных поправок, необходимо будет процедурное решение парламента – тоже 150 голосов (согласно действующей процедуре один народный депутат может настоять на рассмотрении своей поправки).

В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, он может рассматриваться по специальной процедуре. Инициировать специальную процедуру может, снова-таки, не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР. А решение о рассмотрении по специальной процедуре может принять только парламент 226 голосами.

Специальная процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, а депутат – на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.

После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты. Во время рассмотрения законопроекта на представление каждой такой поправки дается до двух минут.

В оппозиции и раньше, и во время внеочередного заседания 16 апреля раскритиковали такие изменения в Регламент.

Член фракции ВО “Батькивщина” Валентин Наливайченко накануне рассмотрения законопроекта заявил , что “принятие изменений в регламент, которыми предлагается ограничить количество внесенных в законопроектив поправок, – это путь к демонтажу парламентаризма в государстве. “Предлагают ограничить поправки для депутатов. Тогда зачем вообще депутаты? Зачем Верховная Рада? Не платите тогда депутатам зарплаты, снимите парламентаризм и скажите, что государство демонтируется, так как такие решения – это именно путь к демонтажу ключевого института государства – парламентаризма”.

Бывший спикер парламента, члена фракции “Европейская солидарность” Андрей Парубий согласен с такой оценкои и добавляет : “Сейчас законом по изменениям в регламент они (“Слуга народа” – KV ) пытаются ограничить права оппозиции”.

А фракция партии “Голос”считает, что предложенные регламентные изменения должны быть временными: “Мне кажется, что когда у нас есть риск принятия избирательного законодательства, в частности в отношении оккупированных территорий, когда есть риск легализации Минских договоренностей, когда у нас есть риск наступления на определенные принципы демократии, мы не можем позволить быть принятой на постоянной основе такой норме, частично может ограничивать и наши права как не-коалиции”, – считает Ярослав Железняк .

“Этот закон противоречит Конституции. Если мы его примем, Верховная Рада больше не будет местом для дискуссий, как роSSийская Госдума”, – выразил позицию группы “За будущее” Дмитрий Лубинец .

Василий Нимченко (“Оппозиционная платформа – За жизнь”) подверг критике и название законопроекта (“...по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов…”): “такое название противоречит пониманию субъекта законодательной инициативы”.

Поддержала законопроект группа “Довира”, чей представитель Павел Бакунец перед голосованием сказал: “В предложенном варианте законопроекта есть недочеты, но есть и положительные моменты, касающиеся невозможности законодательно спамить тысячами поправок”.

В то же время, партия власти выразила готовность пойти на некоторые уступки оппозиции – после принятия законопроекта изменений в Регламент фракция “Слуга народа”, возможно, предложит изменить норму о праве подачи только пяти поправок от каждой фракции, чтобы предоставить каждому депутату право на подтверждение своей поправки. Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук .

Ранее она отмечала , что принятие закона №1043 позволит рассмотреть все 16 правок к “банковскому закону”.

Тем временем профильный комитет продолжит рассматривать поправки к этому “антиколомойскому закону” ( №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности").

Его, напомним, поддержали за основу 267 народных депутатов. Подготовленный комитетом ВР по вопросам экономического развития (председатель – Дмитрий Наталуха), этот документ нардепы предпочли аналогичному законопроекту №3260 Кабмина.

По проекту закона, который во втором чтении будет рассматриваться уже после Пасхи, бывшие владельцы выведенных с рынка или ликвидированных банков не смогут через суды добиться возвращения прав на эти банковские учреждения. Противники документа утверждают, что этот закон защищает от ответственности сотрудников Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), которые ответственны за выведение банков с рынка во время главы НБУ Валерии Гонтаревой. А президент Владимир Зеленский утверждает, что этот закон является одним из условий предоставления Украине очередного транша стабилизационной помощи от Международного валютного фонда (МВФ).