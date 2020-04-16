Рада запретила депутатам подавать тысячи поправок к законопроектам

Рада запретила депутатам подавать тысячи поправок к законопроектам

Верховная Рада (ВР) изменила Регламент работы парламента, чтобы сделать невозможным блокировку принятия того или иного решения посредством подачи огромного числа правок. Теперь оппозиции будет значительно труднее “заваливать” законопроекты власти. А парламентскому большинству, напротив, легче проводить через сессионный зал необходимые законы. 

Об этом KV стало известно в ходе внеочередного пленарного заседания ВР 16 апреля 2020 года.

Парламент принял проект закона №1043 “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры”.

За проголосовало 242 нардепа, против – 15, воздержались – 60, не голосовали – 39.

По фракциям: 

“Слуга народа” – 204;

“Оппозиционная платформа – За жизнь” – 18;

“Европейская солидарность” – 0;

ВО “Батькивщина” – 0;

“За будущее” – 0;

“Голос” – 0;

“Довира” – 13;

внефракционные – 10.

Перед голосованием за законопроект, после консультаций с лидерами групп и фракций, спикер парламента Дмитрий Разумков сказал, что в случае принятия закона сразу же после него будут зарегистрированы изменения к нему, по которым будет предложено установить временный характер изменений в Регламент (на период карантина плюс 30 дней), а также внести правки от депутатов.

Законопроект №1043 был зарегистрирован в Раде 28 августа 2019 года и принят в первом чтении 10 сентября прошлого года, вызвав первое в IX созыве “осложнение” возле президиума.

Проект закона, в частности, предусматривает, что один депутат не сможет единолично регистрировать проект постановления, как это предусмотрено регламентом сейчас. Это будет возможно по инициативе не менее 150 народных депутатов.

Кроме того, в Регламенте закрепляется, что при рассмотрении какого-либо проекта закона во втором чтении, чтобы перейти к обсуждению как поддержанных комитетом, так и отклоненных поправок, необходимо будет процедурное решение парламента – тоже 150 голосов (согласно действующей процедуре один народный депутат может настоять на рассмотрении своей поправки).

В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, он может рассматриваться по специальной процедуре. Инициировать специальную процедуру может, снова-таки, не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР. А решение о рассмотрении по специальной процедуре может принять только парламент 226 голосами. 

Специальная процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, а депутат – на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки. 

После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты. Во время рассмотрения законопроекта на представление каждой такой поправки дается до двух минут.

В оппозиции и раньше, и во время внеочередного заседания 16 апреля раскритиковали такие изменения в Регламент. 

Член фракции ВО “Батькивщина” Валентин Наливайченко накануне рассмотрения законопроекта заявил, что “принятие изменений в регламент, которыми предлагается ограничить количество внесенных в законопроектив поправок, – это путь к демонтажу парламентаризма в государстве. “Предлагают ограничить поправки для депутатов. Тогда зачем вообще депутаты? Зачем Верховная Рада? Не платите тогда депутатам зарплаты, снимите парламентаризм и скажите, что государство демонтируется, так как такие решения – это именно путь к демонтажу ключевого института государства – парламентаризма”.

Бывший спикер парламента, члена фракции “Европейская солидарность” Андрей Парубий согласен с такой оценкои и добавляет: “Сейчас законом по изменениям в регламент они (“Слуга народа” – KV) пытаются ограничить права оппозиции”.

А фракция партии “Голос”считает, что предложенные регламентные изменения должны быть временными: “Мне кажется, что когда у нас есть риск принятия избирательного законодательства, в частности в отношении оккупированных территорий, когда есть риск легализации Минских договоренностей, когда у нас есть риск наступления на определенные принципы демократии, мы не можем позволить быть принятой на постоянной основе такой норме, частично может ограничивать и наши права как не-коалиции”, – считает Ярослав Железняк

“Этот закон противоречит Конституции. Если мы его примем, Верховная Рада больше не будет местом для дискуссий, как роSSийская Госдума”, – выразил позицию группы “За будущее” Дмитрий Лубинец

Василий Нимченко (“Оппозиционная платформа – За жизнь”) подверг критике и название законопроекта (“...по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов…”): “такое название противоречит пониманию субъекта законодательной инициативы”.

Поддержала законопроект группа “Довира”, чей представитель Павел Бакунец перед голосованием сказал: “В предложенном варианте законопроекта есть недочеты, но есть и положительные моменты, касающиеся невозможности законодательно спамить тысячами поправок”. 

В то же время, партия власти выразила готовность пойти на некоторые уступки оппозиции – после принятия законопроекта изменений в Регламент фракция “Слуга народа”, возможно, предложит изменить норму о праве подачи только пяти поправок от каждой фракции, чтобы предоставить каждому депутату право на подтверждение своей поправки. Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

Ранее она отмечала, что принятие закона №1043 позволит рассмотреть все 16 правок к “банковскому закону”.

Тем временем профильный комитет продолжит рассматривать поправки к этому “антиколомойскому закону” (№2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности").

Его, напомним, поддержали за основу 267 народных депутатов. Подготовленный комитетом ВР по вопросам экономического развития (председатель – Дмитрий Наталуха), этот документ нардепы предпочли аналогичному законопроекту №3260 Кабмина.

По проекту закона, который во втором чтении будет рассматриваться уже после Пасхи, бывшие владельцы выведенных с рынка или ликвидированных банков не смогут через суды добиться возвращения прав на эти банковские учреждения. Противники документа утверждают, что этот закон защищает от ответственности сотрудников Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), которые ответственны за выведение банков с рынка во время главы НБУ Валерии Гонтаревой. А президент Владимир Зеленский утверждает, что этот закон является одним из условий предоставления Украине очередного транша стабилизационной помощи от Международного валютного фонда (МВФ).

Фото: “Украинские новости”


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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