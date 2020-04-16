Рада разрешила Кабмину формировать объединенные громады
Добровольное объединение закончится, выборы пройдут на новой территориальной основе.
Верховная Рада наделила Кабинет министров правом определять центры территориальных громад и их территорию до принятия закона об административно-территориальном устройстве.
За соответствующий законопроект №2653 во втором чтении и в целом проголосовали 264 народных депутатов.
Решение Кабинета министров Украины об административных центрах территориальных громад и утверждении их территорий будет подаваться в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов.
Они состоятся вместе с очередными местными выборами в октябре 2020 года.
Кабинету министров также поручается в течение трех месяцев подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады предложения об укрупнении районов.
Напомним, что сейчас в Украине насчитывается 952 громад.