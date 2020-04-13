Рада изменит регламент под "антиколомойский" закон

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что для рассмотрения 16 тыс. правок к "антиколомойскому" законопроекту будет изменен Регламент.

Об этом она написала в фейсбуке.

"Сегодня на фракции говорили о том, как предотвратить «парламентский терроризм», когда один депутат своими поправками может заблокировать работу всей Верховной Рады и взять в заложники всех граждан, которым сейчас очень непросто... Поэтому надо искать баланс между «парламентским терроризмом» и цивилизованной парламентской процедурой", - отметила Кравчук.

По ее словам, фракция приняла решение действовать следующим образом: в среду, 15 апреля, депутаты соберутся еще раз и примут изменения в Регламент, которые позволят рассмотреть все 16 тыс. правок, но так, чтобы это не затянулось на полгода; Комитет Рады тем временем продолжит рассматривать поправки, а уже после этого законопроект будут рассматривать в сессионном зале.

Кравчук отметила, что изменения, которые будут внесены в Регламент, еще будут обсуждаться. Сейчас рабочая версия следующая:

- В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, он может рассматриваться по специальной процедуре.

- Инициировать специальную процедуру могут не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю Рады. А решение о рассмотрении по специальной процедуре может принять только парламент 226 голосами.

- Специальна процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, а депутат - на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.

- После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.

- Во время рассмотрения законопроекта на представление каждой поправки дается до двух минут.

"Таким образом, права народных депутатов на законодательную инициативу не будут нарушены. Все поправки, даже если их 16 тыс., будут рассмотрены. Но не в сессионном зале, потому что это контрпродуктивно, а на Комитете, который имеет для этого аналитику, экспертизу и в котором пропорционально представлены все фракции и группы", - отметила замгалвы фракции.

Напомним, 30 марта Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

К законопроекту о банках внесли более 16 тыс. правок. Наибольшее количество правок подал депутат Рады Антон Поляков (внефракционный) - 6 тыс., 1,9 тыс. поправок внес депутат от группы "За будущее" Виктор Бондарь. Кроме этого, по более 1 тыс. поправок подали депутаты от фракции "Слуга народа": около 1,8 тыс. поправок внес Дмитрий Черный, около 1,7 тыс. поправок - Ольга Василевская-Смаглюк, 1,6 тыс. - Олег Дунда, 1,5 тыс. - Сергей Демченко, 1,2 тыс. - Александр Дубинский.