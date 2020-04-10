Мэр Фастова предлагает не штрафовать нарушителей карантина, а “заставлять отрабатывать на копании могил” (видео)

Городской голова Фастова (Киевская обл.) Михаил Нетяжук (на фото) высказал мысль о том, что нарушителей санитарных правил во время карантина “более целесообразным было бы, не штрафовать, а заставлять отрабатывать на копании могил”, однако такое наказание не предусмотрено действующим законодательством.

Об этом KV стало известно из сюжета телеканала ZIK, который был размещен на сервисе YouTube 10 апреля 2020 года и сообщения Михаила Нетяжука на его странице в социальной сети Facebook.

“Сегодняшний день был, наверное, не самый приятный в моей жизни: пришлось провожать в последний путь фастовчанку, умершую от коронавируса. По словам родных, течение болезни длилось не более 10 дней. Возвращаясь с кладбища и наблюдая по дороге фастовчан, которые, порой, нарушали санитарные правила, почему-то подумалось, что нарушителей более целесообразным было бы, наверное, не штрафовать (их деньги, на самом деле, городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительным”, – написал Михаил Нетяжук.

По словам фастовского градоначальника, подобное наказание не является законным и “поскольку такая форма воздействия действующим законодательством не предусмотрена, остается штрафовать”.

В интервью телеканалу ZIK Михаил Нетяжук сообщил, что в Фастове за время карантина составлено 6 админпротоколов о нарушении горожанами санитарных правил, на следующей неделе состоится судебное заседание, на котором будут рассмотрены данные протоколы.

Как сообщала ранее KV , в Украине по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано 2 203 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев. Среди прочего, в Киеве сейчас насчитывается 348 случаев, в Киевской области – 140.