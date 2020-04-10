Мэр Фастова предлагает не штрафовать нарушителей карантина, а “заставлять отрабатывать на копании могил” (видео)
Городской голова Фастова (Киевская обл.) Михаил Нетяжук (на фото) высказал мысль о том, что нарушителей санитарных правил во время карантина “более целесообразным было бы, не штрафовать, а заставлять отрабатывать на копании могил”, однако такое наказание не предусмотрено действующим законодательством.
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“Сегодняшний день был, наверное, не самый приятный в моей жизни: пришлось провожать в последний путь фастовчанку, умершую от коронавируса. По словам родных, течение болезни длилось не более 10 дней. Возвращаясь с кладбища и наблюдая по дороге фастовчан, которые, порой, нарушали санитарные правила, почему-то подумалось, что нарушителей более целесообразным было бы, наверное, не штрафовать (их деньги, на самом деле, городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительным”, – написал Михаил Нетяжук.
По словам фастовского градоначальника, подобное наказание не является законным и “поскольку такая форма воздействия действующим законодательством не предусмотрена, остается штрафовать”.
В интервью телеканалу ZIK Михаил Нетяжук сообщил, что в Фастове за время карантина составлено 6 админпротоколов о нарушении горожанами санитарных правил, на следующей неделе состоится судебное заседание, на котором будут рассмотрены данные протоколы.
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