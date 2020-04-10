Разумков заверил, что несмотря на двукратное сокращение финансирования местных выборов, они состоятся вовремя (видео)

Спикер Верховной Рады (ВР) Дмитрий Разумков (на фото) считает что внесение изменений в госбюджет на 2020 год, не влияет на проведение местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября. Хотя в предлагаемом обновленном госбюджете финансирование местных бюджетов сокращается более, чем вдвое.

Об этом KV стало известно во время сегодняшнего брифинга Дмитрия Разумкова.

"Если говорить о бюджете, который предусматривал на местные выборы, на сегодня цифра была 2,2 млрд гривен, сейчас она остается на уровне одного миллиарда. Это не влияет на проведение выборов. Когда мы выйдем из карантина и будем готовиться к местным выборам, Верховная Рада и правительство готовы будут обеспечить финансовыми ресурсами проведения местных выборов", – сказал Разумков.

Отметим, что согласно изменениям в госбюджет-2020, субвенция из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов сокращается с 2,2 млрд до 1 млрд гривен. Согласно Конституции, местные выборы должны состояться 25 октября.

Как информировала KV , ВР не смогла принять изменения в госбюджет-2020, разработанные правительством Дениса Шмыгаля в условиях борьбы с коронавирусной болезнью – законопроект отправлен в бюджетный комитет для доработки на повторное первое чтение.

Сегодня спикер ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которым по представлению президента Владимира Зеленского созывается внеочередное заседание парламента. Нардепов созывают, чтобы во второй половине дня понедельника, 13 апреля, рассмотреть ряд законопроектов, среди которых – проект изменений в госбюджет-2020,