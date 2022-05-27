Несмотря на огромное численное преимущество, россиянам не удалось добиться значительных успехов в Украине — Пентагон

РоSSияне имеют огромное численное преимущество перед украинской армией, но это не помогает им достичь существенных успехов на фронте. Об этом сообщает Пентагон в очередном отчете.

По информации американского оборонного ведомства, на территории Украины россияне используют 110 оперативных батальонных тактических групп, что значительно превосходит количество личного состава ВСУ. Тем не менее, войско оккупантов ежедневно терпит потери и не может похвастаться значительными достижениями.

Согласно данным Пентагона, большинство БТГ армии РФ сейчас рассеяны на Востоке Украины, где Путин пытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Однако, как отмечают в ведомстве, россиянам пока удалось добиться лишь «незначительного прогресса».

Американские военные подчеркивают, что успешные действия ВСУ вынуждают роSSийское военное и политическое руководство часто изменять тактику и цели войны, которую они начали. Как пример, в Пентагоне приводят контратаку украинских защитников на Харьковщине и операцию по освобождению Киевщины.