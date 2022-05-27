РоSSийские солдаты бегут из армии, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний — аудиоперехват СБУ

Солдаты бегут из оккупационной армии РФ , несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора роSSийских оккупантов, опубликованный СБУ .

«Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в «Камаз», а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно», – рассказывает захватчик своей жене.

Оккупант надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая - именно по завершении 90 дней, на которые якобы рассчитана «спецоперация».