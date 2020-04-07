Зеленский назвал дату открытия нового корпуса "Охматдета"

Многолетнее строительство почти закончилось.

Зеленский назвал дату открытия нового корпуса "Охматдета"

В новом корпусе "Охматдета" завершили основные строительные работы. Его открытие запланировано на 1 июня.

Об этом говорится в фейсбуке президента Владимира Зеленского.

"Охматдет наконец готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей", - сообщил глава государства.

Напомним, строительство нового лечебно-диагностического центра начато в 2011 году, а осенью 2013-го было полностью приостановлено из-за отсутствия финансирования. В апреле 2015 года Кабинет министров утвердил передачу строительства нового центра на баланс Минздрава.

В 2016 году было решено разделить строительство на пусковые комплексы, чтобы ускорить работы и открыть новый центр в два этапа, а также как можно скорее запустить закупленное в 2012 году медицинское оборудование.

Первую очередь нового корпуса "Охматдета" площадью 23 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в 2018 году.

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