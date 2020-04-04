Глава Минздрава Степанов прокомментировал скандал вокруг онкоцентра его супруги

"Новая компания не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса и имеет совершенно другой профиль".

Глава Минздрава Степанов ?прокомментировал скандал вокруг онкоцентра его супруги
Степанов приносит присягу

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что его супруга "под его назначение" открыла фирму, которая будет заниматься поставкой товаров для борьбы с коронавируусом.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Сейчас в сети распространяется манипулятивная информация о новосозданной компании моей жены. В частности говорится, что компания была "создана под мое назначение" и будет заниматься поставками медицинских товаров для борьбы с пандемией коронавируса. Что ж, отвечу по порядку", - написал Степанов.

Он подчеркнул, что создание компании - это инициатива его супруги, профессионального врача-нефролога с многолетними стажем.

"Директором фирмы является адвокат Олег Закорчемний, который является профессиональным менеджером в медицинской отрасли и длительное время успешно руководил одной из частных онкологических клиник Украины. Цель одна - предоставлять лучшие услуги и создать онкологическую клинику европейского уровня. Итак, эта компания не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, поскольку имеет совсем другой профиль", - пояснил Степанов.

Он также отметил, что решение о создании онкоцентра было принято еще в конце 2019 года - то есть задолго до его назначения главой Минздрава.

"Третье. Откуда деньги? Деньги, которые будут потрачены на строительство онкоцентра являются личными сбережениями меня и моей семьи. У меня есть собственные накопления, которые я честно вношу в свои декларации. Я не прячусь и не манипулирую. Зная, что у меня есть средства, вы можете быть спокойны - я пришел на должность Министра не для того, чтобы нажиться, а для того, чтобы провести реальные изменения и помочь стране. Мой опыт в бизнесе - преимущество, это опыт, который я использую для построения эффективной системы здравоохранения в Украине", - добавил Степанов.

"Я пришел на должность, чтобы побороть пандемию коронавируса, провести комплексную медицинскую реформу и наконец восстановить уважение к профессии медика. Я полностью сосредоточен на своей работе. Поэтому не ищите "зрады" - ее нет. Будьте здоровы!", - добавил министр здравоохранения.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила Степанова министром здравоохранения. Его кандидатуру поддержали со второго раза.

Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Виктора Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год Степанов возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года он сменил Михаила Саакашвили на должности главы Одесской ОГА, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
От COVID-19 умер экс-замгубернатора КиевщиныОт COVID-19 умер экс-замгубернатора Киевщины
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
Мошенник выманил у экс-директора лесхоза 100 тысяч долларов за “трудоустройство” на высокую должность в ГослесагентствеМошенник выманил у экс-директора лесхоза 100 тысяч долларов за “трудоустройство” на высокую должность в Гослесагентстве
Блок рекламы


Похожие новости
В Офисе президента прокомментировали скандал с "пленками Ермака"В Офисе президента прокомментировали скандал с "пленками Ермака"
Новый глава Минздрава назвал своим приоритетом борьбу с коронавирусом и завершение медреформыНовый глава Минздрава назвал своим приоритетом борьбу с коронавирусом и завершение медреформы
Новый глава Минздрава назвал приоритеты своей работы: борьба с коронавирусом и завершение медреформыНовый глава Минздрава назвал приоритеты своей работы: борьба с коронавирусом и завершение медреформы
"Требования были очень высокие", - в Кабмине прокомментировали назначение глав Минздрава и Минфина"Требования были очень высокие", - в Кабмине прокомментировали назначение глав Минздрава и Минфина
Глава Запорожского облсовета заразился коронавирусомГлава Запорожского облсовета заразился коронавирусом
Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохраненияМаксим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
Глава полиции Киева Крищенко заболел коронавирусомГлава полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом
Глава Госкино: нас поймут, если откажемся от съемок фильма ради строительства больницыГлава Госкино: нас поймут, если откажемся от съемок фильма ради строительства больницы
Глава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки РоSSии отменить санкции на фоне коронавирусаГлава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки РоSSии отменить санкции на фоне коронавируса
Минобороны прокомментировало проблемы с питанием в армииМинобороны прокомментировало проблемы с питанием в армии
Последние новости
Подгружаем последние новости