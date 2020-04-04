Глава Минздрава Степанов ?прокомментировал скандал вокруг онкоцентра его супруги

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что его супруга "под его назначение" открыла фирму, которая будет заниматься поставкой товаров для борьбы с коронавируусом.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Сейчас в сети распространяется манипулятивная информация о новосозданной компании моей жены. В частности говорится, что компания была "создана под мое назначение" и будет заниматься поставками медицинских товаров для борьбы с пандемией коронавируса. Что ж, отвечу по порядку", - написал Степанов.

Он подчеркнул, что создание компании - это инициатива его супруги, профессионального врача-нефролога с многолетними стажем.

"Директором фирмы является адвокат Олег Закорчемний, который является профессиональным менеджером в медицинской отрасли и длительное время успешно руководил одной из частных онкологических клиник Украины. Цель одна - предоставлять лучшие услуги и создать онкологическую клинику европейского уровня. Итак, эта компания не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, поскольку имеет совсем другой профиль", - пояснил Степанов.

Он также отметил, что решение о создании онкоцентра было принято еще в конце 2019 года - то есть задолго до его назначения главой Минздрава.

"Третье. Откуда деньги? Деньги, которые будут потрачены на строительство онкоцентра являются личными сбережениями меня и моей семьи. У меня есть собственные накопления, которые я честно вношу в свои декларации. Я не прячусь и не манипулирую. Зная, что у меня есть средства, вы можете быть спокойны - я пришел на должность Министра не для того, чтобы нажиться, а для того, чтобы провести реальные изменения и помочь стране. Мой опыт в бизнесе - преимущество, это опыт, который я использую для построения эффективной системы здравоохранения в Украине", - добавил Степанов.

"Я пришел на должность, чтобы побороть пандемию коронавируса, провести комплексную медицинскую реформу и наконец восстановить уважение к профессии медика. Я полностью сосредоточен на своей работе. Поэтому не ищите "зрады" - ее нет. Будьте здоровы!", - добавил министр здравоохранения.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила Степанова министром здравоохранения. Его кандидатуру поддержали со второго раза.

Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Виктора Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год Степанов возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года он сменил Михаила Саакашвили на должности главы Одесской ОГА, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.