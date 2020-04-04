На Киевщине участились случаи вымогательства мошенниками денег за нарушение карантина

В Киевской области зафиксированы случаи мошенничества со стороны неизвестных лиц. Они представляются специалистами Госпродпотребслужбы, или другими членами комиссии за соблюдением ограничительных мер, посещают мощности субъектов хозяйствования якобы с целью проверки соблюдения карантинного режима. Угрожая штрафами за выявленные нарушения, самозванцы требуют неправомерную выгоду с предпринимателей.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Киевской облгосадминистрации (КОГА).

В ГУ Госпродпотребслужбы Киевской области призывают предпринимателей быть бдительными и требовать от проверяющих предъявления служебных удостоверений, подтверждающих их полномочия.

Отмечается, что при обоснованном подозрении необходимо оперативно сообщать о фактах появления мошенников в службу “102” и на телефон Главного управления Госпродпотребслужбы Киевщины (044) 406-38-13.

В КОГА напомнили, что с целью контроля за соблюдением ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса, рабочие группы в составе специалистов районных управлений Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области совместно с представителями органов исполнительной власти, местного самоуправления и Национальной полиции проводят комиссионные мониторинговые проверки субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с реализацией продуктов питания, лекарственных средств, предметов медицинского назначения и средств связи.

Напомним, что Кабинет министров Украины в рамках противодействия распространению коронавируса запретил с 6 по 24 апреля находиться в общественных местах без документов, удостоверяющих личность, и маски или респиратора, даже если они изготовлены самостоятельно. При этом правительство запретило посещать парки и прибрежные зоны и установило, что лица 60-летнего возраста и старше нуждаются в самоизоляции. А любые массовые мероприятия (в т.ч. религиозные) до 24 апреля запрещены.

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