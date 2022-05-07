Знаменитый предмет гардероба Зеленского продали на аукционе: сколько денег собрали для Украины

Еще одним лотом стала экскурсия по Киеву от Виталия Кличко.

На аукционе по сбору средств для Украины в Лондоне продали знаменитую флисовую кофту Владимира Зеленского за 90 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет издание The Telegraph.

Зеленский выступил с речью видеосвязью перед торгами на сборе средств «Храбрая Украина», во время которой пдякував Великобритании и «храброму Борису», который посетил Киев .

Борис Джонсон перед началом торгов заявил, что эта одежда должна стоить гораздо больше, чем стартовая цена в 50 000 фунтов стерлингов, и призвал людей тратить большие деньги.

В результате кофту продали почти вдвое дороже, собрав жизненно важные средства для гуманитарной помощи Украине.

На аукционе были представлены и другие лоты, в том числе кувшин-петушок, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским в украинской столице.

Также была запланирована экскурсия по Киеву от мэра города и бывшего чемпиона по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко с обедом от единственного в Украине шеф-повара, отмеченного звездой Мишлена.

Борис Джонсон отметил, что прогуливался по Киеву с Кличко и подчеркнул, что это красивый город, и стоит того, чтобы его увидеть.

«Поддержите Украину сегодня вечером, друзья мои, чтобы большая древняя европейская столица Киев больше никогда не оказалась под угрозой, и чтобы Украина снова стала целостной и свободной», - отметил он.

Премьер-министр, первый мировой лидер, который выступил перед украинским парламентом после вторжения РоSSии, добавил, что Великобритания «продолжит активизировать усилия по оказанию помощи Украине до тех пор, пока это будет нужно. Британия отправила в страну оружие и помощь, чтобы дать отпор армии Владимира Путина.

Джонсон сказал, что то, что Зеленский является президентом, было «катастрофой для Путина», но «благословение для Украины и мира», и назвал его «поистине одним из самых стильных лидеров современности».