"Предмет, зовні схожий на Леніна" - мешканку Кременчука засудили до року умовно за "поширення" комуністичної символіки через Instagram

Автозаводський районний суд м. Кременчука засудив громадянку Україну, мешканку Кременчука, до року умовно за поширення через соціальну мережу Instagram "комуністичної символіки". Це випливає з вироку від 13 вересня 2022 року , який оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як зазначається в матеріалах справи, загалом громадянка оприлюднила зображення 7 антикварних предметів радянської епохи. Цей факт слідство встановило в червні 2022 року.

Один з предметів був лише умовно ідентифікований як комуністичний символ, оскільки слідство не встановило на що воно точно схоже, але припустило, що це "предмет, зовні схожий на статуетку Леніна". Решта шість предметів це - "пілотка з вмістом" (с червоною зіркою на передній частині головного убору, - ред.), кокарда, теж з червоною зіркою, два червоних прапори (один з написом" СССР ", другий - зі зображенням "голубу миру" та написом "Миру мир"), блокнот з написом на палітурці «И.В. Сталин 100 лет со дня рождения 1879-1979 та бюст Дзержинського.

Ці предмети були вилучені у громадянки в результаті обшуку.

Слідство розцінило оприлюднення в Instagram антикварних предметів "приводом", а справжньою метою визначило - поширення комуністичних символів "на всій території України".

Громадянка вирішила не сперечатися з кваліфікацією злочину. За що суд скинув тривалість покарання, та замість трьох років позбавлення волі присудив іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Сім предметів комуністичного тоталітарного режиму суд постановив знищити.

При цьому, "статуетку, зовні схожу на Леніна", було вирішено вважати барельєфом із зображенням В. І. Леніна (Ульянова).

А щодо червоного прапора із зображенням "голубу миру" та написом "Миру мир", суд погодився з твердженням, що поєднання цих елементів було створено під час проведення міжнародного фестивалю молоді та студентів у 1956 році, та асоціюється саме з комуністичною партією.

Факт "поширення по всій території України" указаних предметів суд вважав доведеним на підставі того, що вони були розміщені на особистій сторінці в міджнародній соціальній мережі Instagram та до них можна було отримати доступ, який не є обмеженим.

Яким чином суд встановлював факт поширення саме на території України, у вироку не сказано.

Чи мала місце пропаганда комуністичного режиму при розміщенні указаних зображень, суд не досліджував.

Як можна зрозуміти, поширення мало відбуватися візуальним способом, без отримання матеріальної вигоди шляхом реалізації указаних предметів.

Нагадаємо, згідно з статтею 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» символіка комуністичного тоталітарного режиму включає: будь-яке зображення державних прапорів, гербів та інших символів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік у складі СРСР та соціалістичних республік, що входили до її складу, крім тих, що є чинними (діючими) прапорами або гербами країн світу; гімни СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік чи їх фрагменти; прапори, символи, зображення або інша атрибутика, в яких відтворюється поєднання серпа та молота, серпа, молота та п'ятикутної зірки, плуга (рала), молота та п'ятикутної зірки; символіку комуністичної партії або її елементи та інше.

Поняття "поширення" закон розглядає у контексті поняття "з метою пропаганди". Більш чіткого визначення щодо "поширення" закон не містить.