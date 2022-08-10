У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів

У Глухові на Сумщині педагог, який викладав предмет "Я люблю Україну", визнавала правомірними дії окупантів на території України.

Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що викладач заперечувала факт того, що російські військові вбивають, ґвалтують та катують населення України. Вона стверджувала, що інформація про злочини ворога – це перебільшення українських ЗМІ.

Крім того, зловживаючи своїм службовим становищем, педагог заволоділа комп'ютерною технікою, яку їй видали у службове користування.

У суд вже направлено обвинувальний акт щодо педагога за фактом виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також заволодіння чужим майном (ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 432-2). ст.191 КК України.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що проросійський колаборант, голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо переніс інсульт, інформує Апостроф.


Максим Яценко, Апостроф





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