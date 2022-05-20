Атаки участились: Путин пожаловался на кибервойну против РоSSии

РоSSийский президент Владимир Путин на онлайн-заседании Совбеза РФ в пятницу, 20 мая, заявил, что против РоSSии в информационном пространстве ведется полномасштабная кибер-война.

Путин посетовал, что за последние годы количество кибератак на роSSийскую информационную инфраструктуру росло, но с начала полномасштабного вторжения в Украину "вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, масштабными".

"По сути, против РоSSии развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве. Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации", - заявил роSSийский президент и посетовал, что в первую очередь под атаку попадает критическая инфраструктура.

"Прежде всего, под ударом оказались СМИ , финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети. Серьезные атаки были совершены на официальные сайты органов власти", - сказал он и добавил, мишенью хакеров также становятся корпоративные сети крупных роSSийских компаний.