Атаки участились: Путин пожаловался на кибервойну против РоSSии

Критическая информационная инфраструктура РоSSии страдает от хакеров, информирует ZN.ua.

Атаки участились: Путин пожаловался на кибервойну против РоSSии
© Официциальный сайт Кремля

РоSSийский президент Владимир Путин на онлайн-заседании Совбеза РФ в пятницу, 20 мая, заявил, что против РоSSии в информационном пространстве ведется полномасштабная кибер-война.

Путин посетовал, что за последние годы количество кибератак на роSSийскую информационную инфраструктуру росло, но с начала полномасштабного вторжения в Украину "вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, масштабными".

"По сути, против РоSSии развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве. Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации", - заявил роSSийский президент и посетовал, что в первую очередь под атаку попадает критическая инфраструктура.

"Прежде всего, под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети. Серьезные атаки были совершены на официальные сайты органов власти", - сказал он и добавил, мишенью хакеров также становятся корпоративные сети крупных роSSийских компаний.

В онлайн-заседании Совбеза РФ приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также начальник генерального штаба Валерий Герасимов.


Таисия Ястремская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Президент отозвал посла Нигерии и КамерунаПрезидент отозвал посла Нигерии и Камеруна
Блок рекламы


Похожие новости
Иск Украины против РФ в Международном уголовном суде поддержали более 40 странИск Украины против РФ в Международном уголовном суде поддержали более 40 стран
МИД Канады сообщил о новых санкциях против РоSSии, в списке алкоголь и икраМИД Канады сообщил о новых санкциях против РоSSии, в списке алкоголь и икра
ВСУ показали, как уничтожили роSSийских противотанкистов вместе с боекомплектомВСУ показали, как уничтожили роSSийских противотанкистов вместе с боекомплектом
В Беларуси возбудили дело о терроризме против журналистов NEXTAВ Беларуси возбудили дело о терроризме против журналистов NEXTA
Даже погода против: в оккупированном Крыму самоликвидировалась военная техника, фотоДаже погода против: в оккупированном Крыму самоликвидировалась военная техника, фото
В Польше заявили о готовности идти на решительные шаги для защиты от агрессии РоSSииВ Польше заявили о готовности идти на решительные шаги для защиты от агрессии РоSSии
НАТО как институт не сделал ничего за время роSSийской войны против Украины — КулебаНАТО как институт не сделал ничего за время роSSийской войны против Украины — Кулеба
The Guardian: Украину ждут очень тяжелые испытания, праздновать поражение Путина еще раноThe Guardian: Украину ждут очень тяжелые испытания, праздновать поражение Путина еще рано
В РоSSии началась подготовка к всеобщей мобилизации - разведкаВ РоSSии началась подготовка к всеобщей мобилизации - разведка
Есть не совсем громкие, но заметные аргументы против статуса Украины как кандидата в ЕС – ГетьманчукЕсть не совсем громкие, но заметные аргументы против статуса Украины как кандидата в ЕС – Гетьманчук
Последние новости
Подгружаем последние новости