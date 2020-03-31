На депутата Лероса завели два уголовных дела

Одно касается видео с братом Ермака, второе - мурала на "Осокорках".

На депутата Лероса завели два уголовных дела
Фото: Міністерство інформаційної політики України

На депутата Верховной Рады Гео Лероса завели два уголовных дела.

Одно касается публикации им видео с братом главы Офиса президента Андрея Ермака, а второе - мурала на станции метро "Осокорки".

По данным "Укринформа", после скандала вокруг видеозаписей с Денисом Ермаком в Единый реестр досудебных расследований было внесено дело по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 190 – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
  • ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;
  • ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия;
  • ч. 1 ст. 364 – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Адвокат Маси Найем сообщил в фейсбуке об еще одном уголовном производстве - по ч. 2 ст. 190 – мошенничество.

Согласно фабуле дела, Лерос, будучи советником министра информационной политики и советникам мэра Киева, якобы пролоббировал выделение 3,7 млн гривен из государственного бюджета на арт-проект Art United Us.

"Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины", которое подчинено Министерству информационной политики Украины, 29.08.2018 года объявило конкурс на закупку услуг по созданию и интерпретированию художественных и литературных произведений. Победителем указанного тендера стал подконтрольный народному депутату Украины Леросу Гео Багратовичу ФОП Смачелюк Денис Анатольевич, который выступил единственным участником торгов, при этом указанная закупка состоялась по переговорной процедуре, что может свидетельствовать о наличии коррупционных рисков", - сказано в рапорте СБУ, часть которого обнародовал Найем.

Напомним, 29 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

В ответ глава ОПУ Андрей Ермак пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы установить происхождение видео.

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