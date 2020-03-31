Емец считает, что его уволили "из-за позиции Супрун"

Бывший министр здравоохранения Илья Емец видит причину своей отставки в позиции бывшей главы МОЗ Уляны Супрун.

Об этом Емец заявил в комментарии hromadske после голосования Рады за его отставку.

"Я думаю, основания такие, что нашей команде было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилась нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень помощи", - сказал он.

Емец добавил, что оказывать помощь стационарного уровня простым людям будет, по его мнению, невозможно из-за реформы Супрун.

Он также отметил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но подробностей не рассказал.

Напомним, 30 марта Рада отправила Емца в отставку с должности министра здравоохранения. Нового министра депутаты смогли назначить со второй попытки - им стал Максим Степанов.

4 марта Рада утвердила новый состав Кабмина Дениса Шмыгаля, сменившего на должности премьер-министра Алексея Гончарука. Вместо Зоряны Скалецкой, которая до 5 марта находилась на обсервации вместе с эвакуированными из Китая Украинцами, главой Минздрава стал Емец.