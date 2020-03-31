Порошенко: партия "ЕС" головала за "антиколомойский закон" во избежание дефолта

Принятие закона глава партии называет моментом истины.

Порошенко: партия "ЕС" головала за "антиколомойский закон" во избежание дефолта
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» поддержала так называемый «антиколомойський закон» и призвала другие фракции парламента проголосовать за этот документ, чтобы уберечь Украину от дефолта. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко.

«У оппозиции всегда есть большое количество вопросов к законопроектам власти. Но я хотел бы, чтобы все четко понимали, что поставлено на карту. На карту поставлен дефолт Украины. Как мы к этому пришли - это вопрос третий. Но дефолт - это инфляция, это обесценивание национальных денег, другой курс национальной валюты, резкий рост безработицы, дестабилизация банковской системы. И заплатит за все это украинский народ. Наименее защищенные слои населения. Только для того, чтобы одному олигарху сохранить банк или вернуть банк », - подчеркнул Порошенко.

«На сегодняшний день - это время истины. И именно поэтому «Европейская Солидарность» и я как ее лидер будем голосовать за этот закон. Призываю всех последовать примеру «Европейской Солидарности», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы (№2571-д), ключевой для новой программы Международного валютного фонда (наряду с законопроектом о рынке земли), был принят в первом чтении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственностиГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко требует расследовать, кто оставил армию без питанияПорошенко требует расследовать, кто оставил армию без питания
Порошенко: парламент должен принять дополнительные меры для защиты и поддержки врачей и малообеспеченныхПорошенко: парламент должен принять дополнительные меры для защиты и поддержки врачей и малообеспеченных
В аэропорт "Борисполь" прибыла партия средств защиты из КитаяВ аэропорт "Борисполь" прибыла партия средств защиты из Китая
Порошенко призвал отказаться от "консультативного совета" с боевикамиПорошенко призвал отказаться от "консультативного совета" с боевиками
Рябошапка назвал подозрение для Порошенко необоснованным и незаконнымРябошапка назвал подозрение для Порошенко необоснованным и незаконным
Украине жизненно важно немедленно возобновить сотрудничество с МВФ, - ПорошенкоУкраине жизненно важно немедленно возобновить сотрудничество с МВФ, - Порошенко
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощиФонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Порошенко: "Языковой закон ревизии не требует"Порошенко: "Языковой закон ревизии не требует"
Суд не обязывал ГБР закрывать уголовное дело против Порошенко, - БюроСуд не обязывал ГБР закрывать уголовное дело против Порошенко, - Бюро
Адвокат Порошенко сообщил о закрытии уголовного дела против экс-президентаАдвокат Порошенко сообщил о закрытии уголовного дела против экс-президента
Последние новости
Подгружаем последние новости