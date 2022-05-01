РоSSия промышленными партиями ворует на оккупированных территориях зерно и сельхозтехнику

РоSSийские захватчики вывозят из Украины сотнями тысяч тонн зерно и колоннами сельскохозяйственную технику. О таких случаях сообщают с временно оккупированных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Так, по данным Минагрополитики, из указанных областей было вывезено несколько сот тысяч тонн зерновых.



"РоSSияне используют тактику начала 20 века с воровством зерна и вывозом его из Украины. На сегодняшний день мы имеем подтвержденные факты", - рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, на этих территориях в фермерских запасах, которые формировались для посевных работ, а также для переработки (для изготовления муки, выпечки хлеба), находится около полутора миллионов тонн зерновых.

"Это существенный запас. По международным ценам это стоит сотни миллионов долларов. И есть большой риск, что это будет просто украдено и вывезено в пользу РоSSии", - подчеркнул замминистра.

Кроме того, россияне колоннами воруют украинскую сельхозтехнику. Видео показал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

На кадрах видна колонна из фур с погрузчиками, на некоторых нанесена буква Z. Они везут сельскохозяйственную технику – тракторы, комбайны, молотилки, другую большую и дорогую технику.

"Отжим по-русски. РоSSийские войска в сопровождении ГАИ (!) вывозят с оккупированных территорий украинскую сельхозтехнику", - подписаны кадры.

Напомним, ранее на сайте законодательного собрания Красноярского края РФ был опубликован текст о планах "экспроприировать излишки урожая фермеров Херсонского региона".

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что роSSийские захватчики вывозят зерно и продукты с временно захваченных территорий.

В МИД Украины подчеркнули, что такое решение законодательного собрания красноярского края РФ является ничем иным, как прямым продолжением преступной политики советской власти, ответственной за Голодомор 1932-1933 годов и массовый искусственный голод 1921-1923 и 1946-1947 годов.

В связи с этим Украина требует от РоSSии прекратить незаконное похищение зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства и разрешить проход торговых судов, а также призывает международное сообщество усиливать экономические санкции с целью пресечения вооруженной агрессии РоSSии против Украины, предотвращения гуманитарной катастрофы. ситуации с продовольственной безопасностью в мире.