Парламентские выборы во Франции: партия Макрона может получить монобольшинство - первые опросы

В июне 2022 года будут проходить выборы в парламент Франции и, по данным первых социологических опросов, действующий президент может получить парламентское большинство. Данные опроса Harris Interactive for Challenges опубликовало французское издание Le Figaro .

Сразу, после оглашения результатов президентских выборов, социологические компании провели первые опросы относительно партийных предпочтений респондентов.

Политическая партия Макрона «Вперед, республика» совместно с дружественными «Деморатическим движением» и «Горизонтами» бывшего премьер-министра Эдуарда Филиппа, могут получить от 328 до 368 мест. Такое количество депутатов может гарантировать стабильную коалицию и должность премьера.

Следует отметить, что всего в Национальной Ассамблее 577 мест.