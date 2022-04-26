Парламентские выборы во Франции: партия Макрона может получить монобольшинство - первые опросы
Нет времени на празднование, Эммануэль Макрон готовится к летним парламентским выборам, информирует
В июне 2022 года будут проходить выборы в парламент Франции и, по данным первых социологических опросов, действующий президент может получить парламентское большинство. Данные опроса Harris Interactive for Challenges опубликовало французское издание
Сразу, после оглашения результатов президентских выборов, социологические компании провели первые опросы относительно партийных предпочтений респондентов.
Политическая партия Макрона «Вперед, республика» совместно с дружественными «Деморатическим движением» и «Горизонтами» бывшего премьер-министра Эдуарда Филиппа, могут получить от 328 до 368 мест. Такое количество депутатов может гарантировать стабильную коалицию и должность премьера.
Следует отметить, что всего в Национальной Ассамблее 577 мест.