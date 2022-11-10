Війна в Україні змусила Макрона переглянути військову стратегію — WELT

У 50-сторінковому документі міститься аналіз майбутніх загроз Франції і відповіді на них

Війна в Україні змусила Макрона переглянути військову стратегію — WELT
© Скріншот Youtube

Емманюель Макрон взяв курс на посилення військового потенціалу та оголосив про нову військову стратегію. Це є реакцією на війну в Україні, пише WELT.

Згідно з повідомленням Єлисейського палацу, підготовка Франції до збройного конфлікту є метою стратегічної промови, яку Макрон виголосив у середу на військовій базі в Тулоні на півдні Франції. Президент Франції також скористався нагодою, щоб оголосити про офіційне завершення місії Barkhane в Африці. Зважаючи на зміну природи загроз у геополітично зміненому середовищі, Макрон говорив не про переломний момент, а про «революцію менталітету» та «Коперниковський поворот» у своїй країні.

Довгостроковий план викладений в «Огляді національної стратегії». Це третій перегляд доктрини з моменту вступу Макрона на посаду в 2017 році. Причиною перевизначення є війна Росії в Україні, яка, за словами Макрона, мала «прояснювальний ефект», інформує ZN.ua.

У 50-сторінковому документі міститься аналіз майбутніх загроз Франції і відповіді на них. На основі цього аналізу на початку 2023 року уряд представить новий закон про військову оборону, за який має проголосувати парламент.

Макрон підкреслив, що Франція є «зразковим партнером НАТО» і що французький порядок денний стратегічної автономії Європи зміцнив трансатлантичний альянс. За словами Макрона, «Європа, що обороняється» є очевидним досягненням останніх п'яти років. Погляд, який поділяють не всі в Європі, але який твердо представлений у Міністерстві закордонних справ Парижа.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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