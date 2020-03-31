Рада со второй попытки назначила министров финансов и здравоохранения

Рада со второй попытки назначила министров финансов и здравоохранения

Верховная Рада со второй попытки назначила министра финансов и министра здравоохранения.

В частности за Сергея Марченко новым министром финансов Украины проголосовало 252 народных депутата.

За назначение Максима Степанова на должность министра здравоохранения Украины проголосовали 246 депутатов.

Сергей Марченко в 2016-2018 гг был заместителем министра финансов, в течение 2018-2019 гг. занимал должность заместителя главы Администрации Президента. На внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года баллотировался под № 7 в списке политической партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Максим Степанов с 2017 по 2019 гг. был председателем Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 годах возглавлял ГП "Полиграфкомбинат "Украина". С 1999-2001 годы занимал должность заместителя генерального директора ДК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины". А в 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственностиГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла в первом чтении закон о невозвращении банков бывшим владельцамРада приняла в первом чтении закон о невозвращении банков бывшим владельцам
Рада приняла законопроект о дополнительной соцпомощи из-за COVID-19Рада приняла законопроект о дополнительной соцпомощи из-за COVID-19
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохраненияМаксим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
У министра здравоохранения Великобритании диагностировали коронавирусУ министра здравоохранения Великобритании диагностировали коронавирус
Рада может собраться на внеочередное заседание в воскресенье - источникиРада может собраться на внеочередное заседание в воскресенье - источники
Глава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки РоSSии отменить санкции на фоне коронавирусаГлава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки РоSSии отменить санкции на фоне коронавируса
Второй раз в истории Украины звание генерала присвоено женщинеВторой раз в истории Украины звание генерала присвоено женщине
Кабмин назначил нового замминистра финансовКабмин назначил нового замминистра финансов
Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИДепартамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости