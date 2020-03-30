Рада приняла законопроект о дополнительной соцпомощи из-за COVID-19

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в целом законопроект №3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-19.

За проголосовали 312 народных депутатов, сообщил по итогам голосования спикер Рады Дмитрий Разумков.

Из "Слуги народа" проголосовали за 205 нардепов, из ОПЗЖ - 26, из " ЕС " - 24, "Батькищины" - 12, "За майбутнє" - 2, "Голос" - 17, "Довира" - 12, также за проголосовали 14 внефракционных.

В объяснительной записке говорится, что законопроект разработан с целью актуализации, усовершенствования правовых отношений в сферах жизнедеятельности, которые претерпели изменения в связи с распространением коронавируса.

В частности, документ обеспечивает совершение выплат соцпомощи, временное упрощение производства продукции, необходимой для борьбы с болезнью и упрощение их закупки. Закон внесет изменения, среди прочего, в Налоговый кодекс и Кодекс законов о труде.