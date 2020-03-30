Порошенко: парламент должен принять дополнительные меры для защиты и поддержки врачей и малообеспеченных

Ситуация со стремительным распространением коронавируса и экономическим кризисом, который начался еще до эпидемии из-за тотальной некомпетентности власти, сейчас требует решительных и системных шагов. Об этом после согласительного совета заявил пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

По его словам, фракция «Европейская Солидарность» готова принять участие во внеочередном заседании парламента и принимать решения, которые будут направлены на защиту врачей, малообеспеченных украинцев и противодействие кризисным явлениям в экономике государства.

«Сейчас мы нуждаемся решительных и системных шагах, которые мы должны сделать уже сейчас. Первая позиция - это защитить людей от вызовов, которые несет и коронавирус, и бедность. И мы разработали законопроект, я подписал его как соавтор, где предполагается и защита субъектов хозяйствования, и активная позиция по защите малообеспеченных, и активная позиция по противодействию последствиям в экономике. Я надеюсь, что завтра во время внеочередного заседания этот законопроект будет принят», - отметил Порошенко.

«Мы внимательно рассмотрели законопроекты, которые предусматривают дополнительные полномочия по медиков. Мы предполагаем серьезные шаги, которые были сделаны по нашим требованием по защите врачей и защиты физической, чтобы были обеспечены костюмами масками, и защиты финансовой Потому что это не менее важная функция, чем та, которую выполняют наши воины на фронте», - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко также рассказал, как прошел согласительный совет с представителями правительства.

«Заседание было бурным и длительным. Мы услышали много нового. И то, к чему привела дилетантская некомпетентность действий власти при подготовке страны к пандемии, к вызовам и угрозам в экономике, которые сейчас имеет Украина, обычно требует решительных и неординарных решений», - отметил Порошенко.

«Мы сегодня с удивлением услышали - то ли подали, то ли не подали министры финансов, здравоохранения в отставку. Затем они начали это опровергать, а нам уже представили кандидатуры на новых министров. Это означает, что действия приобретают хаотический характер», - предостерег Порошенко.