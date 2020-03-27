Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения

На этой неделе у него уже состоялся тематический разговор с президентом.

Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
Фото: facebook/Максим Степанов

Кандидатура бывшего руководителя Одесской ОГА Максима Степанова рассматривается на должность главы Минздрава.

По информации ряда источников LB.ua в среде представителей власти, на этой неделе у него уже состоялся тематический разговор с президентом Владимиром Зеленским, который инициировала Банковая.

По словам источников, Степанов является "сторонником очень жестких мер и решительных действий по соблюдению карантина".

"Да, встреча с президентом имела место, но окончательного решения пока нет", - добавляют также собеседники.

"Нужно решить вопрос с Емцем. Увольнять его со скандалом никто не готов. Желательно, чтоб он сам написал заявление, сославшись на какую-то вменяемую причину. Состояние здоровья, например. И он сам постоянно говорит, что готов уходить, информация появляется в СМИ, но по факту Емец этого не делает - утром у него одно настроение, вечером другое. При Януковиче, кстати, он меньше полугода министром проработал", - отмечают источники.

Вместе с тем, в семь часов начинается заседание фракции СН накануне внеочередного заседания Рады, однако Степанов на него не приглашен, хотя "знакомство" с фракцией накануне потенциального голосования было бы логично. И если такое голосование не состоится на ближайшем заседании, его можно считать отложенным на неопределенное время.

Как сообщалось ранее, кандидатура Степанова считалась наиболее вероятной на пост главы Минздрава еще летом, при формировании правительства Гончарука, однако в последнюю минуту выбор остановили на Зоряне Скалецкой.

Напомним, что в марте в связи эпидемической ситуацией из-за коронавируса Степанов нашел и купил аппарат искусственной вентиляции легких для инфекционной больницы Одессы.



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