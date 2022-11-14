Штрафи за неявку до військкомату: яке максимальне покарання загрожує ухилистам

Громадянам, які отримали повістку до військкомату, але не з'явилися у вказаний час, загрожує адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Вид покарання залежить від типу повістки, яку військовозобов'язаний проігнорував.

Штрафи за неявку до військкомату: яке максимальне покарання загрожує ухилистам

Адвокати роз'яснили, що максимальний штраф, який загрожує ухилистам – 8500 гривень. Саме таку суму можуть заплатити керівники підприємств за те, що не передали повістку своїм працівникам.

В Україні під час військового стану є 4 види повісток. Перший — це проходження термінової військової служби, їх зараз не видають. Є повістки щодо уточнення даних. Якщо її вручили і особа не з'явилася, за це передбачено адміністративну відповідальність. Є також повістка на проходження військово-лікарської комісії. За її ігнорування також загрожує адміністративна відповідальність. Суми штрафів відрізняються.

Штрафи за неявку до військкомату: яке максимальне покарання загрожує ухилистам

Кримінальна відповідальність загрожує тим, хто пройшов військово-лікарську комісію, їх визнали придатними та вручили мобілізаційне розпорядження, а вони не з'явилися до військкомату у встановлений термін. За це загрожує до 5 років позбавлення волі.

Водночас українська судова практика під час воєнного стану продемонструвала випадки, коли людей хотіли притягнути до кримінальної відповідальності навіть за повістку про уточнення даних. Тому в цьому питанні, як і у всіх інших, важливо мати досвідченого адвоката.

Нагадаємо, скільки діє відстрочка від служби для студентів під час воєнного стану.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської областіПід час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
Блок рекламы


Похожие новости
Гендиректор "Укренерго": Україні загрожує "зимова гуманітарна криза", енергосистема знаходиться на краю прірвиГендиректор "Укренерго": Україні загрожує "зимова гуманітарна криза", енергосистема знаходиться на краю прірви
"Потрібно було домовитися": у Житомирі чиновниця виправдовувала агресію рф, що їй загрожує"Потрібно було домовитися": у Житомирі чиновниця виправдовувала агресію рф, що їй загрожує
Основну частину "мобіків" з рф незабаром кинуть на фронт, чим це загрожує ЗСУ: "Намагатимуться..."Основну частину "мобіків" з рф незабаром кинуть на фронт, чим це загрожує ЗСУ: "Намагатимуться..."
Мобілізація в Україні: яке покарання загрожує українцям та українкам, які не стануть на військовий облікМобілізація в Україні: яке покарання загрожує українцям та українкам, які не стануть на військовий облік
Екс-командир українського корабля виявився зрадником: який термін йому загрожуєЕкс-командир українського корабля виявився зрадником: який термін йому загрожує
Члени Ради безпеки мають протистояти Путіну, який загрожує зруйнувати існуючий світовий порядок – БлінкенЧлени Ради безпеки мають протистояти Путіну, який загрожує зруйнувати існуючий світовий порядок – Блінкен
СБУ повідомила про "міністрів", які крадуть українське зерно: загрожує до 10 років позбавлення воліСБУ повідомила про "міністрів", які крадуть українське зерно: загрожує до 10 років позбавлення волі
Угорщині загрожує розплата з ЄС за корупцію, яка може коштувати їй мільярдиУгорщині загрожує розплата з ЄС за корупцію, яка може коштувати їй мільярди
Співав "Катюшу" - отримав штраф 2900 євро: для росіян вигадали покарання за радянські пісніСпівав "Катюшу" - отримав штраф 2900 євро: для росіян вигадали покарання за радянські пісні
Якщо пріоритет — повернути кожного нашого героя, то доведеться поступатися покаранням військових злочинців — заступниця міністра юстиціїЯкщо пріоритет — повернути кожного нашого героя, то доведеться поступатися покаранням військових злочинців — заступниця міністра юстиції
Последние новости
Подгружаем последние новости