Трехсторонняя контактная группа провела переговоры в видеоформате

Во время заседания никакие документы подписаны не были.

Трехсторонняя контактная группа провела переговоры в видеоформате
Зал переговоров ТКГ в Минске
Фото: Facebook/Ирина Геращенко

26 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В связи с распространением эпидемии коронавируса оно проходило в формате видеоконференции.

Об этом информирует пресс-служба президента Украины.

Как сообщается, ключевые вопросы, которые были подняты украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

"Во время заседания никакие документы подписаны не были", - подчеркивают в пресс-службе главы государства.

Ранее вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заверил, что на заседании Контактной группы в режиме онлайн ничего подписывать не будут.

Напомним, 11 марта в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РоSSии, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.

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