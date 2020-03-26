Глава ГПСУ признал неэффективность измерения температуры на границе

Повышенную температуру выявили только у 0,002% въезжающих.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко признал неэффективность измерения температуры на границе.

По его словам, повышенную температуру за месяц измерений выявили только у 0,002% въезжающих.

"Мы провели скрининг больше чем 2,7 млн граждан Украины и иностранцев. Что мы наблюдаем? Процент выявления лиц с температурой - сверхнизкий. Всего 52 человек выявили с повышенной температурой. И поступает информация, что люди перед тем, как проходить границе, употребляют жаропонижающие медицинские препараты, и мы не можем выявлять лиц, если у них нет ярко выраженных симптомов", - сказал он в комментарии, обнародованном на сайте ГПСУ.

В то же время, по мнению Дейнего, "процентов 90" инфицированных коронавирусом в Украине - это люди, которые приехали из-за границы.

Напомним, обязательный температурный скрининг на границе в Украине ввели с 26 февраля, когда не было ни одного подтвержденного случая COVID-19.

За прошедший месяц в Украине выявили уже 156 инфицированных, пять из них умерли.

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