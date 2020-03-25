РоSSийский истребитель Су-27 пропал над Черным морем, летчика ищут

Истребитель Су-27, по предварительным данным, упал в Черное море, организована операция по поиску летчика.

Об этом сообщает роSSийский Интерфакс.

По данным Министерства обороны РоSSийской Федерации, отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27 пропала в среду, 25 марта, около 20:10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии.

Сообщается, что самолет выполнял плановый полет.

В роSSийском минобороны добавили, что в 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка. Для поиска и спасения летчика в районе срабатывания радиомаяка задействованы самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Также для проведения поисково-спасательной операции направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота РФ и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия.